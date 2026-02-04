Вьетнамские курорты не справляются с наплывом туристов из России

Многие востребованные отели уже полностью загружены

04 февраля 2026, 08:14, ИА Амител

Туристы / Вьетнам / Российские туристы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Популярные курорты Вьетнама столкнулись с острой нехваткой гостиничных номеров из-за резкого увеличения потока туристов из России. Наиболее напряженная ситуация сложилась на острове Фукуок, сообщает Atorus.ru.

Резкий рост спроса туроператоры связывают с совпадением сразу двух факторов — празднованием китайского Нового года, которое в этом году будет проходить с 17 февраля по 3 марта, и школьными каникулами в московском регионе с 21 февраля по 1 марта. Именно на этот период фиксируют максимальный наплыв туристов.

Самая сложная обстановка наблюдается на Фукуоке, где многие востребованные отели, в том числе работающие по системе "все включено", уже полностью загружены либо временно закрыли продажи. Высокая загрузка фиксируется также в Нячанг и Камрань.

В то же время на курортах Фантьет и Муйне ситуация остается менее напряженной. По данным участников рынка, здесь для бронирования пока доступны около 80% семейных отелей.

Ажиотажный спрос привел к увеличению сроков подтверждения бронирований. В среднем туристам приходится ждать от одного до трех рабочих дней, однако на наиболее популярные даты и в востребованных отелях подтверждение может затянуться до недели.

Туроператоры отмечают, что в первую очередь дефицит ощущается в сегменте номеров для семей с двумя детьми. Варианты размещения для двух взрослых, а также номера повышенной комфортности и люксовые категории пока подобрать проще.

Эксперты туристического рынка рекомендуют планировать поездки во Вьетнам заранее и учитывать возможное увеличение сроков ожидания подтверждения бронирований.

