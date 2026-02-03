Мэр Вячеслав Франк стал лидером рейтинга муниципальных глав Алтайского края

Также в первую тройку вошли Виктор Щигрев и Светлана Захарова

03 февраля 2026, 12:18, ИА Амител

Муниципальные главы / Коллаж: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за декабрь:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 103 упоминания;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 26 упоминаний;

глава Каменского района Светлана Захарова – 3-е место, 13 упоминаний;

и.о. главы Первомайского района Максим Сабына – 3-е место, 13 упоминаний;

глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 4-е место, 12 упоминаний;

и.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков – 5-е место, 11 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских муниципальных служащих за декабрь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"