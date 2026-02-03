Россияне рассказали, сколько готовы потратить на свои мечты и планы

40% намерены выделить около пяти миллионов рублей

Наиболее распространенные планы россиян на 2026 год включают в себя обновление жилья, переход к здоровому образу жизни, организацию запоминающейся поездки и освоение нового увлечения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Примерно каждый пятый респондент выразил желание открыть собственный бизнес в этом году, еще 15,7% мечтают о приобретении автомобиля, а 11,1% — о покупке жилья. Кроме того, 10,5% участников опроса планируют вступить в брак, а 7,8% — обзавестись потомством.

Самой затратной статьей расходов для россиян станет приобретение недвижимости. Четыре из десяти, кто планирует подобные траты в текущем году, рассчитывают выделить на эти цели до 5 миллионов рублей, треть — до 10 миллионов рублей, а примерно 9% — до 20 миллионов рублей и более.

В то же время почти треть тех, кто намерен открыть свое дело, планируют инвестировать в него до 5 миллионов рублей. Четверть оценили первоначальные вложения в пределах миллиона рублей и 500 тысяч рублей соответственно.