Барнаульский Поток на старте большой реновации. Что осталось от старых кварталов

Фоторепортаж из микрорайона Потока, который когда-то боялись, а теперь расселяют и сносят

04 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Поток в январе 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Реновация микрорайона Поток в Барнауле официально перешла из разговоров в документы. В конце 2025 года городские власти заключили договор о комплексном развитии территории — сроком на 15 лет. Соглашение подписано 23 декабря между муниципальным образованием городской округ Барнаул и ООО "СЗ "Поток" (входит в ГК "Союз"). Осваивать планируют участок площадью 30,3 га в границах ул. Эмилии Алексеевой, проспекта Ленина, а также улиц Горно-Алтайской, 1-й Западной, Чеглецова, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко, 5-й Западной.

По планам здесь должны появиться 381 тыс. кв. метров нового жилья и социальная инфраструктура — детский сад, корпус школы № 31, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также другие транспортные и инженерные объекты. Но до "нового Потока" еще далеко: проект рассчитан на годы и сейчас проходит этап расселения и сноса.

Как сообщает администрация, на сегодня в Октябрьском районе насчитывается 52 аварийных жилых строения. Из них 42 получили этот статус с 2022 года, еще десять — до 2022-го. За 2022–2025 годы в районе уже снесли 71 дом — от проспекта Ленина и ул. Карла Маркса до Тимуровской, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко и других улиц. Участки, где еще недавно стояли дома, все чаще превращаются в пустыри и временные парковки. Наш фоторепортаж — о том, как район выглядит сегодня.