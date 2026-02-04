Барнаульский Поток на старте большой реновации. Что осталось от старых кварталов
Фоторепортаж из микрорайона Потока, который когда-то боялись, а теперь расселяют и сносят
Реновация микрорайона Поток в Барнауле официально перешла из разговоров в документы. В конце 2025 года городские власти заключили договор о комплексном развитии территории — сроком на 15 лет. Соглашение подписано 23 декабря между муниципальным образованием городской округ Барнаул и ООО "СЗ "Поток" (входит в ГК "Союз"). Осваивать планируют участок площадью 30,3 га в границах ул. Эмилии Алексеевой, проспекта Ленина, а также улиц Горно-Алтайской, 1-й Западной, Чеглецова, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко, 5-й Западной.
По планам здесь должны появиться 381 тыс. кв. метров нового жилья и социальная инфраструктура — детский сад, корпус школы № 31, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также другие транспортные и инженерные объекты. Но до "нового Потока" еще далеко: проект рассчитан на годы и сейчас проходит этап расселения и сноса.
Как сообщает администрация, на сегодня в Октябрьском районе насчитывается 52 аварийных жилых строения. Из них 42 получили этот статус с 2022 года, еще десять — до 2022-го. За 2022–2025 годы в районе уже снесли 71 дом — от проспекта Ленина и ул. Карла Маркса до Тимуровской, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко и других улиц. Участки, где еще недавно стояли дома, все чаще превращаются в пустыри и временные парковки. Наш фоторепортаж — о том, как район выглядит сегодня.
07:29:54 04-02-2026
Есть пос.Западный, а есть Поток. Тут объединили. Поселок Западный это и пр. Ленина возле Северо-Западной.
07:46:31 04-02-2026
В центре тоже много старых домов. Когда дойдет очередь до хрущевок? Речь хотя бы о ремонте зданий...
08:16:26 04-02-2026
Гость (07:46:31 04-02-2026) В центре тоже много старых домов. Когда дойдет очередь до хр... На потоке хрущевки не сносят. Снос идет сталинок и ранее. Ремонт хрущевок только в рамках капитального ремонта, и то в моей по плану через 10 лет. Администрация на потоке в домах на Ленина 175 и 177 провела капитальный ремонт, а теперь данные дома подлежат сносу. Как то все как всегда не продумано.
10:44:12 04-02-2026
Гость (08:16:26 04-02-2026) На потоке хрущевки не сносят. Снос идет сталинок и ранее. Ре... Ленина 175 , какой там был капремонт?
14:37:28 04-02-2026
Гость (08:16:26 04-02-2026) На потоке хрущевки не сносят. Снос идет сталинок и ранее. Ре... Тоже поражаюсь ремонту кровли и фасадов в домах которые ушли под снос. Зато до других домов очередь дойти не может никак,якобы более свежие годом постройки
11:44:11 13-02-2026
Гость (07:46:31 04-02-2026) В центре тоже много старых домов. Когда дойдет очередь до хр... Я жду сноса,задолбало всё сыпаться,дом кирпичный,разваливается как тетрис,трубы отопления свистят и спать не дают,лестницы крутые,живу на сухова в 5 эт хрушевке,жаль конечно-привыкаешь но реально дому около 70 лет,пора на покой,панелькам пофигу,стоят а вот кирпичные сыпятся(
08:25:23 04-02-2026
Пройдусь по Абрикосовой
Сверну на Виноградную
Пройдусь по ним бульдозером
Сверну, и все дела...
08:57:42 04-02-2026
Будут каменные джунгли из высотных стекловатников. Вот только откуда возьмут столько новосёлов, если уже построенные человейники стоят полупустые, а чтобы их содержать, взвинчивают квартплату с тех, кто в них живёт? Ведь у дотационного города и края вообще никаких перспектив!
09:09:17 04-02-2026
Гость (08:57:42 04-02-2026) Будут каменные джунгли из высотных стекловатников. Вот тольк... отввет - скупят инвесторы не для проживания, а для перепродажи...
09:15:38 04-02-2026
Гость (09:09:17 04-02-2026) отввет - скупят инвесторы не для проживания, а для перепрода... Логично. Один вопрос: кому перепродавать-то? Другим "инвесторам"?
14:39:12 04-02-2026
Гость (08:57:42 04-02-2026) Будут каменные джунгли из высотных стекловатников. Вот тольк... Где ты видишь полупустые дома то? Если строят значит покупают. Когда не покупают тогда и не строят как в Рубцовсках. Всё просто. Коммуналка повышается вообще не поэтому и во всех городах она повышается
09:11:16 04-02-2026
А где на Потоке ул. Карла Маркса?
10:00:11 04-02-2026
Гость (09:11:16 04-02-2026) А где на Потоке ул. Карла Маркса?... Она в Октябрьском районе. последний абзац про Окт.район. "на сегодня в Октябрьском районе насчитывается 52 аварийных жилых строения".
12:01:49 04-02-2026
Гость (10:00:11 04-02-2026) Она в Октябрьском районе. последний абзац про Окт.район. "на... Я знаю где эта улица - сама там живу, но в тексте сказано: от проспекта Ленина и ул. Карла Маркса до Тимуровской,... Это как?
10:02:46 04-02-2026
эти сталинки строили пленные по проету берлина образца 1939 -1940 годов. Строили сразу разбивая на отдельные зеленые пространства точно также как строились такие особняки в берлине. В целом этот прилегающий к проспекту Ленина квартал является уникальной исторической ценностью. Эти дома вплоне можно отремонтировать и каждый сделать коттеджем отдельным на 1 семью. Это был бы элитный квартал в нашем городе. Поэтому просто сносить это все нельзя
14:07:21 04-02-2026
майор (10:02:46 04-02-2026) эти сталинки строили пленные по проету берлина образца 1939 ... Полностью Вас поддерживаю. Это самое логичное и разумное решение. Даже если сносить, то строить аналогичные по дизайну.
14:42:12 04-02-2026
Да,район ветхий. Но реновация это не постройка 16-25 этажек посреди парковки с перенаселением. Нужна низкая этажность,но застройщикам надо больше золота
14:59:50 04-02-2026
Гнать в шею таких оккупантов-застройщиков!
17:40:01 04-02-2026
Помню 1964 год- поток возник мгновенно- сейчас всех на помойку отправляют- заплатив 1 руб.