Обнаженный житель США попался на непристойном поведении с пылесосом

03 февраля 2026, 21:07, ИА Амител

Пылесос / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В американском штате Флорида разразился необычный скандал. 51‑летний Кевин Дейл Вестерхолд арестован по обвинению в непристойном обнажении, после того как попытался заняться сексом с пылесосом прямо перед собственным домом. О происшествии сообщило издание Orlando News.

Инцидент произошел 22 января в городе Киссимми. В полицию поступили звонки от соседей с жалобой на мужчину, который обнажал половые органы на улице. Прибыв, правоохранители узнали, что Вестерхолд совершал непристойные действия с пылесосом на глазах у местных жителей.

В распоряжение полиции попали видеоролики, на которых мужчина, будучи частично обнаженным, погружает половой орган в трубу от пылесоса. Как выяснилось в ходе расследования, это не первый подобный эпизод. Шериф подтвердил, что ранее на Вестерхолда уже жаловались за появление в обнаженном виде в публичных местах.

Соседи также предоставили записи с камер наблюдения, зафиксировавшие аналогичное поведение мужчины в декабре предыдущего года. Кроме того, стало известно, что задержанный и его жена владеют двумя объектами недвижимости в том же районе, которые сдают через платформу Airbnb.

На основании собранных доказательств 26 января суд выдал ордер на арест. Кевин Дейл Вестерхолд был взят под стражу и помещен в тюрьму. Ему предъявлено официальное обвинение в непристойном обнажении.

