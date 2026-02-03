В Алтайском крае разнорабочие стали одними из самых востребованных специалистов

Наиболее активно в регионе разнорабочих нанимали компании строительной сферы

03 февраля 2026, 20:38, ИА Амител

Работа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Разнорабочие вошли в число самых востребованных специалистов на рынке труда Алтайского края по итогам 2025 года. Регион занял третье место в Сибирском федеральном округе по количеству вакансий для рабочих кадров. Такой вывод сделали аналитики рекрутинговой платформы hh.ru.

В течение прошлого года в Алтайском крае было открыто около 15% всех вакансий для разнорабочих в СФО. Больше предложений зафиксировано только в Красноярском крае и Новосибирской области. Всего в регионах Сибири за 2025 год работодатели разместили свыше 40,9 тысячи вакансий для разнорабочих, что позволило этой профессии войти в пятерку самых востребованных на рынке труда округа.

Наиболее активно в Алтайском крае разнорабочих нанимали компании строительной сферы, включая строительство, недвижимость, эксплуатацию и проектирование. Также спрос формировали предприятия добывающей отрасли, металлургии и металлообработки, а также компании, работающие в сферах логистики, розничной торговли, пищевой промышленности и гостинично-ресторанного бизнеса.

По данным hh.ru, медиана предлагаемых зарплат для разнорабочих в Алтайском крае составляет 95,6 тысячи рублей. Этот показатель ниже, чем в ряде других регионов Сибири, однако остается сопоставимым с уровнем предложений в Томской и Кемеровской областях. Самые высокие зарплаты разнорабочим в СФО предлагают работодатели Республики Тыва, Хакасии и Республики Алтай.

Аналитики также отмечают, что во всех регионах Сибири, включая Алтайский край, зарплатные ожидания соискателей ниже тех сумм, которые готовы предлагать работодатели. Это связано с высокой долей вахтовых вакансий: на них приходится более половины предложений для разнорабочих, тогда как интерес к вахтовой занятости проявляют лишь около 9% кандидатов.

По мнению экспертов, именно вахтовый формат во многом формирует более высокую медиану зарплатных предложений, однако не всегда соответствует ожиданиям соискателей, ориентированных на работу по месту жительства.

