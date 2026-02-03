В Алтайском крае разнорабочие стали одними из самых востребованных специалистов
Наиболее активно в регионе разнорабочих нанимали компании строительной сферы
03 февраля 2026, 20:38, ИА Амител
Разнорабочие вошли в число самых востребованных специалистов на рынке труда Алтайского края по итогам 2025 года. Регион занял третье место в Сибирском федеральном округе по количеству вакансий для рабочих кадров. Такой вывод сделали аналитики рекрутинговой платформы hh.ru.
В течение прошлого года в Алтайском крае было открыто около 15% всех вакансий для разнорабочих в СФО. Больше предложений зафиксировано только в Красноярском крае и Новосибирской области. Всего в регионах Сибири за 2025 год работодатели разместили свыше 40,9 тысячи вакансий для разнорабочих, что позволило этой профессии войти в пятерку самых востребованных на рынке труда округа.
Наиболее активно в Алтайском крае разнорабочих нанимали компании строительной сферы, включая строительство, недвижимость, эксплуатацию и проектирование. Также спрос формировали предприятия добывающей отрасли, металлургии и металлообработки, а также компании, работающие в сферах логистики, розничной торговли, пищевой промышленности и гостинично-ресторанного бизнеса.
По данным hh.ru, медиана предлагаемых зарплат для разнорабочих в Алтайском крае составляет 95,6 тысячи рублей. Этот показатель ниже, чем в ряде других регионов Сибири, однако остается сопоставимым с уровнем предложений в Томской и Кемеровской областях. Самые высокие зарплаты разнорабочим в СФО предлагают работодатели Республики Тыва, Хакасии и Республики Алтай.
Аналитики также отмечают, что во всех регионах Сибири, включая Алтайский край, зарплатные ожидания соискателей ниже тех сумм, которые готовы предлагать работодатели. Это связано с высокой долей вахтовых вакансий: на них приходится более половины предложений для разнорабочих, тогда как интерес к вахтовой занятости проявляют лишь около 9% кандидатов.
По мнению экспертов, именно вахтовый формат во многом формирует более высокую медиану зарплатных предложений, однако не всегда соответствует ожиданиям соискателей, ориентированных на работу по месту жительства.
Ранее в Госдуме рассказали, когда можно будет перейти на четырехдневную рабочую неделю. Подобные инициативы целесообразны при устойчивой экономической ситуации, в то время как на Россию оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада.
20:54:37 03-02-2026
Ну не очень много ну ужу лучше
21:18:18 03-02-2026
Разнорабочие не является синонимом слова специалисты
22:18:03 03-02-2026
Гость (21:18:18 03-02-2026) Разнорабочие не является синонимом слова специалисты... Тоже так считаю нооо, все смешалось, не гуглите не повторяйте мою ошибку.))
01:00:15 04-02-2026
Регион занял третье место в Сибирском федеральном округе по количеству вакансий для рабочих кадров.
Потому что платят меньше, чем везде, вот и вакансии. Они не специалисты, но если разнорабочих не уважать, то дерьмо и грязь придется убирать самим. Тут не проканает кто на что учился.
07:11:17 04-02-2026
Зарплата разнорабочих 95 тысяч? Вы шутите?
08:27:21 04-02-2026
Гость (07:11:17 04-02-2026) Зарплата разнорабочих 95 тысяч? Вы шутите?... Нет. Откровенно прибибикивают.
11:50:23 04-02-2026
Они откровенно врут