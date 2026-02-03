НОВОСТИОбщество

В России только половина лотерейных миллионеров забрала выигрыши

Все невостребованные выигрыши перечислят в федеральный бюджет, когда истекут три с половиной года со дня проведения тиража

03 февраля 2026, 18:13, ИА Амител

По данным "Столото", спустя месяц после розыгрыша "Новогоднего миллиарда — 2026" лишь чуть больше половины победителей с призами от миллиона рублей оформили свои выигрыши. 

Как сообщили РИА Новости в компании, по итогам января документы на получение призов подали 53 лотерейных миллионера и два мультимиллионера. Это составляет 54% от общего числа обладателей крупных призов.

Показатель оказался ниже, чем в предыдущие годы. Так, в январе 2025‑го выигрыши оформили 64% миллионеров, в 2024‑м — 73%, в 2023‑м — 67%, а в 2022‑м — 66%.

Представители "Столото" выяснили основные причины, по которым победители не спешат забирать выигрыши. Чаще всего участники лотереи долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или лично приехать в Москву. Или согласовывали с работой удобные дни для поездки в лотерейный центр, а также не сразу вспоминали о приобретенных билетах.

В компании напомнили, что все невостребованные выигрыши по истечении трех с половиной лет со дня проведения тиража будут перечислены в федеральный бюджет.

Ранее сообщалось, что россиянка достала из мусорного ведра лотерейный билет и выиграла миллион рублей. Деньги семья планирует потратить на ремонт жилья.

Два билетика наугад. Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею 58 млн рублей

Первый билет принес женщине 100 рублей, а второй – в 580 тысяч раз больше
Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:25:31 03-02-2026

Наверное, результат таков по причине, что эта часть «лотерейных миллионеров» является выдумкой бенефициаров лотерей с целью привлечения новых участников🧐

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:00 03-02-2026

Гость (18:25:31 03-02-2026) Наверное, результат таков по причине, что эта часть «лотерей... Армянлото палиться перед общественностью не хочет армянскими фамилиями т.н. "победителей"

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:29 03-02-2026

Что же Прокуратура штаны протирает, игнорируя столь подозрительный феномен? Живы ли "счастливцы", тянущие резину с получением выигрыша? Уж не изначально ли они - "мёртвые души"?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:38:54 03-02-2026

Гость (20:24:29 03-02-2026) Что же Прокуратура штаны протирает, игнорируя столь подозрит... Да живы мы, живы скромные просто очень, подожду годика полтора да заберу. А то такие сразу прокуратуру зовут.

  -5 Нравится
Ответить
