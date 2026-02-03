В России только половина лотерейных миллионеров забрала выигрыши

Все невостребованные выигрыши перечислят в федеральный бюджет, когда истекут три с половиной года со дня проведения тиража

03 февраля 2026, 18:13, ИА Амител

По данным "Столото", спустя месяц после розыгрыша "Новогоднего миллиарда — 2026" лишь чуть больше половины победителей с призами от миллиона рублей оформили свои выигрыши.

Как сообщили РИА Новости в компании, по итогам января документы на получение призов подали 53 лотерейных миллионера и два мультимиллионера. Это составляет 54% от общего числа обладателей крупных призов.

Показатель оказался ниже, чем в предыдущие годы. Так, в январе 2025‑го выигрыши оформили 64% миллионеров, в 2024‑м — 73%, в 2023‑м — 67%, а в 2022‑м — 66%.

Представители "Столото" выяснили основные причины, по которым победители не спешат забирать выигрыши. Чаще всего участники лотереи долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или лично приехать в Москву. Или согласовывали с работой удобные дни для поездки в лотерейный центр, а также не сразу вспоминали о приобретенных билетах.

В компании напомнили, что все невостребованные выигрыши по истечении трех с половиной лет со дня проведения тиража будут перечислены в федеральный бюджет.

