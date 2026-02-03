В России только половина лотерейных миллионеров забрала выигрыши
Все невостребованные выигрыши перечислят в федеральный бюджет, когда истекут три с половиной года со дня проведения тиража
По данным "Столото", спустя месяц после розыгрыша "Новогоднего миллиарда — 2026" лишь чуть больше половины победителей с призами от миллиона рублей оформили свои выигрыши.
Как сообщили РИА Новости в компании, по итогам января документы на получение призов подали 53 лотерейных миллионера и два мультимиллионера. Это составляет 54% от общего числа обладателей крупных призов.
Показатель оказался ниже, чем в предыдущие годы. Так, в январе 2025‑го выигрыши оформили 64% миллионеров, в 2024‑м — 73%, в 2023‑м — 67%, а в 2022‑м — 66%.
Представители "Столото" выяснили основные причины, по которым победители не спешат забирать выигрыши. Чаще всего участники лотереи долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или лично приехать в Москву. Или согласовывали с работой удобные дни для поездки в лотерейный центр, а также не сразу вспоминали о приобретенных билетах.
В компании напомнили, что все невостребованные выигрыши по истечении трех с половиной лет со дня проведения тиража будут перечислены в федеральный бюджет.
Ранее сообщалось, что россиянка достала из мусорного ведра лотерейный билет и выиграла миллион рублей. Деньги семья планирует потратить на ремонт жилья.
18:25:31 03-02-2026
Наверное, результат таков по причине, что эта часть «лотерейных миллионеров» является выдумкой бенефициаров лотерей с целью привлечения новых участников🧐
18:48:00 03-02-2026
Гость (18:25:31 03-02-2026) Наверное, результат таков по причине, что эта часть «лотерей... Армянлото палиться перед общественностью не хочет армянскими фамилиями т.н. "победителей"
20:24:29 03-02-2026
Что же Прокуратура штаны протирает, игнорируя столь подозрительный феномен? Живы ли "счастливцы", тянущие резину с получением выигрыша? Уж не изначально ли они - "мёртвые души"?
22:38:54 03-02-2026
Гость (20:24:29 03-02-2026) Что же Прокуратура штаны протирает, игнорируя столь подозрит... Да живы мы, живы скромные просто очень, подожду годика полтора да заберу. А то такие сразу прокуратуру зовут.