Экс-депутат АКЗС Сергей Матасов готов бороться с фашизмом и признал свою вину в суде
Бывший народный избранник выступил с последним словом
03 февраля 2026, 13:50, ИА Амител
Бывший депутат АКЗС от "Коммунистов России" Сергей Матасов выступил с последним словом в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Заседание прошло 3 февраля. В нем он в очередной раз признал свою вину и заявил о готовности помогать российской армии и "бороться с возрождающимся фашизмом". Прокуратура требует для бывшего депутата АКЗС пять лет колонии общего режима.
Что сказал Сергей Матасов в суде?
Заседание началось с последнего слова Сергея Матасова. Он выступил с небольшой речью, которая длилась меньше полутора минут. Обвиняемый пришел на заседание в футболке с изображением Иосифа Сталина. В частности, Матасов заявил, что полностью признает свою вину и готов к любому наказанию. Он подчеркнул, что средства, фигурирующие в деле, направлялись на создание культурно-исторического проекта — так называемого "Сталин Центра", однако признал: никакие цели не могут оправдывать нарушение закона.
«Ущерб государству я добровольно возместил. Я уже понес суровое наказание жизнью, сложил мандат, потерял жилье, разрушил карьеру. И я прошу вас, ваша честь, учесть главное: за время следствия и суда, уверен, вы, государственные обвинители, убедились, что я не представляю опасности для общества и больше никогда не повторю своей ошибки. Я человек не способный пройти мимо чужой беды. Что подтверждено документами, приобщенными к делу, и на свободе принесу своей стране и людям гораздо больше пользы», — зачитал по бумажке Сергей Матасов.
Также бывший депутат сообщил, что поддерживает СВО. Правда, готов ли он сам отправиться в зону боевых действий, обвиняемый умолчал.
«Я всей душой поддерживаю нашу доблестную армию. Все мои силы и значительные средства, что у меня были, я направлял на борьбу с возрождающимся фашизмом и неонацизмом на помощь нашим героям-защитникам. Это была и остается моя искренняя и горячая позиция», — заключил Сергей Матасов.
В чем обвиняют Сергея Матасова?
По версии следствия, он фиктивно трудоустроил свою мать и дядю на должности помощников депутатов. На самом деле работу они не выполняли и добровольно передавали Матасову деньги. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, Матасов с помощниками оформлял документы о работе, подписывал их и предоставлял в АКЗС и Министерство финансов Алтайского края.
По версии правоохранителей, всего Матасов с октября 2021 года по январь 2025-го похитил из бюджета Алтайского края 3,2 млн рублей и потратил их по своему усмотрению. При этом вину в преступлении он признал и 25 июня 2025 года написал заявление о добровольном сложении полномочий депутата АКЗС. Место Сергея Матасова в АКЗС от "Коммунистов России" заняла Елена Курносова.
По словам прокурора, председатель АКЗС Александр Романенко, руководитель аппарата Инна Казанцева, зампредседателя АКЗС Денис Голобородько, бухгалтеры и другие лица были введены в заблуждение Матасовым, который предоставлял все необходимые документы и сведения о работе своих помощников. Они ему "полностью доверяли", в связи с чем "принимали и реализовывали положительные решения об учете рабочего времени" помощников депутата.
Когда объявят приговор?
6 февраля в Центральном районном суде Барнаула.
Такие люди позорят благородную профессию клоуна
14:18:18 03-02-2026
Искренняя и горячая позиция Матасова согревает наши надежды.
14:27:28 03-02-2026
Достоин отправки на СВО! Следует поверить в деятельное раскаянье и отправить в штурмовые под Купянск.
06:47:48 04-02-2026
Олег (14:27:28 03-02-2026) Достоин отправки на СВО! Следует поверить в деятельное раска... Олеж, а ты из под Купянска пишешь или из под юбки?
15:14:17 03-02-2026
Олег (14:27:28 03-02-2026) Достоин отправки на СВО! Следует поверить в деятельное раска...
Вы сами поддерживаете СВО ? Да - другого ответа не жду.
Вы готовы воевать с фашизмом? Он промолчал и вы промолчите.
* читайте внимательно, часто заголовки расходятся с содержанием.
16:26:56 03-02-2026
Гость* (15:14:17 03-02-2026) Вы сами поддерживаете СВО ? Да - другого ответа не жду.... "он в очередной раз признал свою вину и заявил о готовности помогать российской армии и "бороться с возрождающимся фашизмом".
Что значит поддерживать СВО - ваше понимание?
15:14:54 03-02-2026
Какой то слащавенький он. Одним словом румын.
16:08:23 03-02-2026
Гость (15:14:54 03-02-2026) Какой то слащавенький он. Одним словом румын....
Так он же болгарин
17:20:00 03-02-2026
Гость (16:08:23 03-02-2026) Так он же болгарин... Кому надо, тот знает, кто он. Одного в армию сплавили. Этого тоже надо.
15:28:31 03-02-2026
Какой мерзкий отвратительный бесчеловечный поступок. На нары!
15:58:37 03-02-2026
по сравнению с хэпи бэби, копейки....