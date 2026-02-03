Экс-депутат АКЗС Сергей Матасов готов бороться с фашизмом и признал свою вину в суде

Бывший народный избранник выступил с последним словом

03 февраля 2026, 13:50, ИА Амител

Бывший депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru

Бывший депутат АКЗС от "Коммунистов России" Сергей Матасов выступил с последним словом в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Заседание прошло 3 февраля. В нем он в очередной раз признал свою вину и заявил о готовности помогать российской армии и "бороться с возрождающимся фашизмом". Прокуратура требует для бывшего депутата АКЗС пять лет колонии общего режима.

Что сказал Сергей Матасов в суде?

Заседание началось с последнего слова Сергея Матасова. Он выступил с небольшой речью, которая длилась меньше полутора минут. Обвиняемый пришел на заседание в футболке с изображением Иосифа Сталина. В частности, Матасов заявил, что полностью признает свою вину и готов к любому наказанию. Он подчеркнул, что средства, фигурирующие в деле, направлялись на создание культурно-исторического проекта — так называемого "Сталин Центра", однако признал: никакие цели не могут оправдывать нарушение закона.

«Ущерб государству я добровольно возместил. Я уже понес суровое наказание жизнью, сложил мандат, потерял жилье, разрушил карьеру. И я прошу вас, ваша честь, учесть главное: за время следствия и суда, уверен, вы, государственные обвинители, убедились, что я не представляю опасности для общества и больше никогда не повторю своей ошибки. Я человек не способный пройти мимо чужой беды. Что подтверждено документами, приобщенными к делу, и на свободе принесу своей стране и людям гораздо больше пользы», — зачитал по бумажке Сергей Матасов.

Также бывший депутат сообщил, что поддерживает СВО. Правда, готов ли он сам отправиться в зону боевых действий, обвиняемый умолчал.

«Я всей душой поддерживаю нашу доблестную армию. Все мои силы и значительные средства, что у меня были, я направлял на борьбу с возрождающимся фашизмом и неонацизмом на помощь нашим героям-защитникам. Это была и остается моя искренняя и горячая позиция», — заключил Сергей Матасов.

В чем обвиняют Сергея Матасова?

По версии следствия, он фиктивно трудоустроил свою мать и дядю на должности помощников депутатов. На самом деле работу они не выполняли и добровольно передавали Матасову деньги. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, Матасов с помощниками оформлял документы о работе, подписывал их и предоставлял в АКЗС и Министерство финансов Алтайского края.

По версии правоохранителей, всего Матасов с октября 2021 года по январь 2025-го похитил из бюджета Алтайского края 3,2 млн рублей и потратил их по своему усмотрению. При этом вину в преступлении он признал и 25 июня 2025 года написал заявление о добровольном сложении полномочий депутата АКЗС. Место Сергея Матасова в АКЗС от "Коммунистов России" заняла Елена Курносова.

По словам прокурора, председатель АКЗС Александр Романенко, руководитель аппарата Инна Казанцева, зампредседателя АКЗС Денис Голобородько, бухгалтеры и другие лица были введены в заблуждение Матасовым, который предоставлял все необходимые документы и сведения о работе своих помощников. Они ему "полностью доверяли", в связи с чем "принимали и реализовывали положительные решения об учете рабочего времени" помощников депутата.

Когда объявят приговор?

6 февраля в Центральном районном суде Барнаула.