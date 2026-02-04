Когда начнутся весенние каникулы у российских школьников?
Третья и самая длинная учебная четверть закончится в конце марта
Стало известно, как школьники будут отдыхать после третьей четверти: даты весенних каникул установило Минпросвещения. О том, когда дети уйдут на отдых и сколько он продлится, — в материале amic.ru.
Когда начнутся весенние каникулы в 2026 году?
Вообще каждая школа в России может самостоятельно определять, когда отпускать детей на каникулы. Но все учебные заведения опираются на рекомендации Министерства просвещения. Поэтому даты каникул в школах, которые учатся по четвертной системе, обычно совпадают.
В 2026 году Минпросвещения рекомендует начать каникулярный период с 28 марта.
Сколько продлятся весенние каникулы в 2026-м?
Последним днем весенних каникул будет 5 апреля. То есть всего дети отдохнут девять дней.
А у кого из школьников будут дополнительные каникулы в феврале?
Дополнительную неделю каникул рекомендуют дать первоклассникам. Школьники будут отдыхать с 16 по 22 февраля 2026 года.
А когда начнутся летние каникулы в 2026-м?
Летний отдых у школьников начнется 27 мая. Эти каникулы самые долгие — традиционно они длятся до 31 августа.
