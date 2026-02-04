Вообще каждая школа в России может самостоятельно определять, когда отпускать детей на каникулы. Но все учебные заведения опираются на рекомендации Министерства просвещения. Поэтому даты каникул в школах, которые учатся по четвертной системе, обычно совпадают.

В 2026 году Минпросвещения рекомендует начать каникулярный период с 28 марта.