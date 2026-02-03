Матерям погибших младенцев в роддоме Новокузнецка проводят экспертизы

Следствие назначило судебные химико-токсикологические экспертизы не только в отношении матерей, но и умерших новорожденных

03 февраля 2026, 12:51, ИА Амител

Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В рамках уголовного дела о гибели девяти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка следствие инициировало проведение ряда комплексных экспертиз. Исследования затронут не только погибших младенцев, но и их матерей, пишет РБК.

По словам адвоката главного врача учреждения Виталия Хераскова, назначены три ключевые экспертизы: судебно‑медицинская, химико‑токсикологическая и санитарно‑эпидемиологическая.

Цель исследований — установить возможные нарушения в работе медучреждения, проверить соблюдение санитарных норм и выявить наличие вредных веществ в организмах пострадавших.

В настоящее время по делу проходят два фигуранта. Главный врач Виталий Херасков находится под домашним арестом — сторона защиты обжаловала это постановление. Временно исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации избрана иная мера пресечения — запрет определенных действий.

Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Расследование продолжается, эксперты приступили к сбору и анализу необходимых материалов.



