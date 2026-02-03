Диетолог рассказал, сколько картофеля безопасно есть в день
При сбалансированном рационе картофель может оставаться полноценной частью ежедневного меню
03 февраля 2026, 23:01, ИА Амител
Картофель, остающийся одним из самых популярных продуктов в рационе россиян, можно употреблять ежедневно, но в разумных количествах. О том, сколько картошки допустимо есть без вреда для здоровья, в разговоре с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.
По словам специалиста, картофель ценен как источник витаминов С и группы B, а также минералов — калия, магния и фосфора. Кроме того, он содержит клетчатку, антиоксиданты и служит важным источником энергии в повседневном питании.
«В среднем в день допустимо съесть порядка 200–300 граммов картошки с учетом того, что в рационе есть и другие углеводы. Идеально сочетать картофель с рыбой, можно с мясом. Можно подавать с некрахмалистыми овощами: помидорами, огурцами, капустой. Это все прекрасно сочетается», — пояснил Поляков.
Врач подчеркнул, что при сбалансированном рационе картофель может оставаться полноценной частью ежедневного меню, если учитывать общее количество углеводов и сочетать его с белковыми продуктами и овощами.
06:48:35 04-02-2026
Если картофель отварной без масла и сала думаю можно и больше.
08:25:39 04-02-2026
Гость (06:48:35 04-02-2026) Если картофель отварной без масла и сала думаю можно и больш... На кой черт он тогда нужен без сала и масла? Вы еще скажите что под горячую картошечку и стопочки прозрачной вам не надо.
07:34:21 04-02-2026
Лукашенке не говорите
18:38:09 04-02-2026
Скоро и картофель будет не по карману, да и вкус его изменился к худшему, сильно чернеет.