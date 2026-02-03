Диетолог рассказал, сколько картофеля безопасно есть в день

При сбалансированном рационе картофель может оставаться полноценной частью ежедневного меню

03 февраля 2026, 23:01, ИА Амител

Картошка / Ест картошку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Картофель, остающийся одним из самых популярных продуктов в рационе россиян, можно употреблять ежедневно, но в разумных количествах. О том, сколько картошки допустимо есть без вреда для здоровья, в разговоре с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, картофель ценен как источник витаминов С и группы B, а также минералов — калия, магния и фосфора. Кроме того, он содержит клетчатку, антиоксиданты и служит важным источником энергии в повседневном питании.

«В среднем в день допустимо съесть порядка 200–300 граммов картошки с учетом того, что в рационе есть и другие углеводы. Идеально сочетать картофель с рыбой, можно с мясом. Можно подавать с некрахмалистыми овощами: помидорами, огурцами, капустой. Это все прекрасно сочетается», — пояснил Поляков.

Врач подчеркнул, что при сбалансированном рационе картофель может оставаться полноценной частью ежедневного меню, если учитывать общее количество углеводов и сочетать его с белковыми продуктами и овощами.