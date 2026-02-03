В Алтайском крае увеличили пенсии матерям, воспитавшим пятерых и более детей

Социальный фонд России повысил выплаты после вступления в силу федерального закона, снявшего лимит по учету периодов ухода за детьми

03 февраля 2026, 11:46, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 1 января вступили в силу поправки в федеральное законодательство, расширяющие пенсионные права многодетных матерей. Теперь при расчете страховой пенсии учитывается уход не только за четырьмя, но и за всеми последующими детьми, сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России

В Алтайском крае в связи с этим провели перерасчет выплат для 6430 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей.

По новому порядку, за каждый период ухода за ребенком до полутора лет начисляются пенсионные баллы: 2,7 — за первого, 5,4 — за второго и 8,1 балла — за третьего и каждого следующего ребенка.

Изменения касаются как будущих, так и уже действующих пенсионеров. Региональное отделение Социального фонда России заранее сформировало списки и уведомило получательниц о возможности перерасчета.

Кроме того, закон сохраняет право на досрочный выход на пенсию: в 57 лет — при трех детях, в 56 лет — при четырех, и в 50 лет — при наличии пяти и более детей, если минимальный страховой стаж превышает 15 лет.