В аэропорту Внуково калибраторы "Победы" занижали объемы ручной клади

Фактические размеры измерителей не соответствовали установленным требованиям

03 февраля 2026, 18:36, ИА Амител

Чемодан в аэропорту / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Авиакомпания "Победа" признала, что в аэропорту Внуково использовались зауженные калибраторы для проверки габаритов ручной клади пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает РИА Новости.

В компании пояснили, что несоответствие было выявлено в одной из партий калибраторов, полученных от производителя. По данным авиакомпании, фактические размеры измерителей не соответствовали установленным требованиям по ширине.

«Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора», — говорится в сообщении пресс-службы.

В "Победе" уточнили, что речь идет именно о производственном несоответствии отдельных устройств, которые применялись для контроля параметров ручной клади пассажиров.