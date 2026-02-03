НОВОСТИОбщество

В аэропорту Внуково калибраторы "Победы" занижали объемы ручной клади

Фактические размеры измерителей не соответствовали установленным требованиям

03 февраля 2026, 18:36, ИА Амител

Чемодан в аэропорту / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Чемодан в аэропорту / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Авиакомпания "Победа" признала, что в аэропорту Внуково использовались зауженные калибраторы для проверки габаритов ручной клади пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает РИА Новости.

В компании пояснили, что несоответствие было выявлено в одной из партий калибраторов, полученных от производителя. По данным авиакомпании, фактические размеры измерителей не соответствовали установленным требованиям по ширине.

«Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора», — говорится в сообщении пресс-службы.

В "Победе" уточнили, что речь идет именно о производственном несоответствии отдельных устройств, которые применялись для контроля параметров ручной клади пассажиров.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

18:45:52 03-02-2026

Да кто-бы сомневался.
Хочешь страдать - лети "бедой", услуги будут оказаны в полном объеме.
Им еще ильдара латыпова из "уральских" переманить, вообще бинго будет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:36 03-02-2026

Калибраторы "Победы" занижали объемы...
Замечательно звучит! И многозначительно. Я ни на что не намекаю.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

19:36:30 03-02-2026

Всего 5 мм, но в пересчете на топливо - хорошая премия собственнику.. У всех +1см, а у "Победы" в минусе!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:48:53 04-02-2026

dok_СФ (19:36:30 03-02-2026) Всего 5 мм, но в пересчете на топливо - хорошая премия собст... Интересно, как думаешь, куда девалась ручная кладь не прошедшая калибратор? Думаешь ее забирали в аэропорту вылета? Откуда экономия топлива?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:59 04-02-2026

Гость (04:48:53 04-02-2026) Интересно, как думаешь, куда девалась ручная кладь не прошед... за нее доплату брали как за багаж такто

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:35 05-02-2026

Гость (13:17:59 04-02-2026) за нее доплату брали как за багаж такто ... Экономия топлива в чем?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:38:28 03-02-2026

Калибраторы калибровали-калибровали да не выкалибровали!

  -5 Нравится
Ответить
