Тело ребенка нашли в водоеме, а в преступлении признался 38-летний мужчина

03 февраля 2026, 13:11, ИА Амител

Подозреваемый в убийстве мальчика / Фото: кадр из видео Следственного комитета РФ

Пропавшего мальчика, которого волонтеры несколько дней искали в Ленинградской области, нашли мертвым. О том, что его убили, стало известно чуть раньше: в преступлении признался 38-летний мужчина, на след которого вышли оперативники. По предварительным данным, на устройствах подозреваемого обнаружили немало порнографического контента с участием несовершеннолетних. А сам задержанный заявил следствию, что мальчик его шантажировал.

Все, что известно о похищении и убийстве мальчика в Ленобласти, — в материале amic.ru.

1 При каких обстоятельствах девятилетний мальчик пропал в Санкт-Петербурге? Девятилетний Максим (имя изменено. — Прим. ред.) пропал 30 января. Как рассказала журналистам мама, сын ранее сказал ей, что пойдет кататься с горки. Но вместо этого он отправился к крупному торговому центру на Таллинском шоссе. Как выяснилось позже, для него это было привычное место: там мальчик вместе со сверстниками подрабатывал. Ребята мыли автомобили за небольшую плату. Далее следы Максима потерялись. Несколько дней поиски мальчика вели более 200 волонтеров. Они прочесывали местность, расклеивали объявления и до последнего не теряли надежды найти ребенка живым. Поиски начали и полицейские. Они восстанавливали цепочку событий с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что на парковке мальчик общался с одним из водителей, а затем сел к нему в машину. Есть также версия, что мужчина до этого купил Максиму бургер в ресторане быстрого питания. Так что после этого правоохранители начали искать владельца джипа. Им оказался 38-летний Андрей (имя изменено. — Прим. ред.), к которому следователи изначально поехали как к свидетелю.

2 Кто признался в похищении и убийстве? Машину Андрея отследили до деревни Яльгелево в Ленобласти. Установили и дом, где проживал 38-летний мужчина. По записям с видеокамер полицейские установили, что домой он вернулся уже без мальчика. Известно также, что он несколько раз куда-то уезжал, в том числе и для того, чтобы помыть свой джип. Также к Андрею на автомобиле "Рено" приезжала женщина с девятилетней девочкой. Уже 31 января свидетель, ставший подозреваемым, покинул свое жилище и отправился за пределы области — уже на другом автомобиле. Следователи провели обыски в доме мужчины, а также допросили его бывшую жену и знакомых. Сам Андрей при этом, как выяснилось, поехал в Псков. Как пишет "Фонтанка" , телефон он включал лишь на небольшие промежутки времени: вероятно, уже понимал, что его ищут. В Псковскую область отправились три группы оперативников. Они определили возможные дома, где злоумышленник может находиться. 2 февраля подозреваемого задержали на улице. Мальчика с ним не было. Оказалось, что в Пскове он жил в съемной квартире. Там не нашли ничего подозрительного, зато обнаружили пустые бутылки из-под водки. По слухам, при задержании мужчина был в состоянии опьянения. После этого Андрея доставили в Петербург для дальнейшего следствия. Сначала он отказывался давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции, но затем признался и в похищении, и в убийстве. СМИ также сообщили, что при обыске следователи обнаружили на устройствах подозреваемого огромное количество запрещенного в России контента — детской порнографии.

3 Как подозреваемый объяснил, почему убил мальчика? По данным "Фонтанки" , сам Андрей рассказал следователям, что уговорил мальчика сесть к нему в автомобиль, пообещав купить что-нибудь взамен. Уже в машине он якобы предложил ребенку пять тысяч рублей за интимную услугу, после чего они поехали в укромное место. Как утверждает задержанный, уже в пути мальчик выдвинул встречные условия. Осознавая, что мужчина предлагает ему ужасные и уголовно наказуемые вещи, девятилетний Максим якобы пригрозил рассказать всем об этом и потребовал за свое молчание полмиллиона рублей. Этим, если верить СМИ, подозреваемый и объяснил убийство ребенка. Также существует версия, что мужчина и мальчик были знакомы и до 30 января. Сообщается, что в телефоне у подозреваемого обнаружили переписку с мальчиком.

4 Как произошло убийство? Реакция Андрея на шантаж была бешеной, утверждает "Фонтанка" . Мужчина, который весит больше центнера, прямо в машине нанес мальчику тяжеленный удар. Дальше версий несколько. По одной, мальчик скончался от удара. По другой, он был еще жив, но водитель уже не мог просто его отпустить, так что нанес еще несколько ударов. После этого он связал Максима скотчем, вывез к незамерзающим ключам и утопил. Тут, опять же, есть две версии: одни издания утверждают, что мальчик к этому моменту был уже мертв, другие пишут, что он еще дышал. Показания мужчины подтвердились 2 февраля, когда было обнаружено тело мальчика. Волонтеры обнаружили его в водоеме в Ломоносовском районе, у той же деревни Яльгелево. «В настоящее время тело девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская», — говорится в сообщении Следкома РФ.

5 Что известно о подозреваемом в убийстве девятилетнего мальчика? Мужчине 38 лет. Известно, что он родился в Луганской области, но долгое время жил недалеко от Ростова. А в 2010-м перебрался в Петербург, где женился и завел ребенка. Сейчас разведен. По данным СМИ, долгое время подозреваемый работал в сфере строительства: в частности, был прорабом. В конце прошлого года официально зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. При этом мужчина не бедствовал: известно, например, что он регулярно менял автомобили. Никаких правонарушений, связанных с действиями в отношении несовершеннолетних, он ранее не совершал.

6 А что о предполагаемом убийце говорят те, кто его знал? Мнения разнятся. К примеру, одна из давних знакомых Андрея рассказала телеканалу "78" , что он был "абсолютно нормальным человеком". «Мы уже немножко в шоке... зная Андрея очень давно, такого бы никогда не сделал... Абсолютно нормальный человек, у которого у самого же есть дочка... Я не верю вообще до последнего», — сказала она журналистам. "Нормальным и адекватным человеком" подозреваемого назвал и один из соседей по деревне Яльгелево. А вот другие соседи высказывались о нем не так лицеприятно. Изданию "КП-Санкт-Петербург" они рассказали, что подозреваемый "никому не нравился, ни с кем особо не общался, на контакт с соседями не шел". Некоторые отмечали, что мужчина нередко проявлял агрессию и хамил. А продавец в местном магазине сказал журналистам, что у Андрея, по его мнению, явно были "какие-то сдвиги".

7 Что известно о пропавшем и убитом мальчике? Девятилетний Максим жил в панельной многоэтажке в Горелово, на самой окраине Санкт-Петербурга. Сообщается, что он из многодетной семьи. При этом отец к своим шестерым детям равнодушен: всю заботу о них берет на себя 33-летняя мать. Отчасти поэтому мальчик и подрабатывал мытьем автомобилей вместе с другими ребятишками.