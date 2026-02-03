Увез и утопил. Как расследуют убийство 9-летнего мальчика в Петербурге и кого подозревают
Тело ребенка нашли в водоеме, а в преступлении признался 38-летний мужчина
03 февраля 2026, 13:11, ИА Амител
Подозреваемый в убийстве мальчика / Фото: кадр из видео Следственного комитета РФ
Пропавшего мальчика, которого волонтеры несколько дней искали в Ленинградской области, нашли мертвым. О том, что его убили, стало известно чуть раньше: в преступлении признался 38-летний мужчина, на след которого вышли оперативники. По предварительным данным, на устройствах подозреваемого обнаружили немало порнографического контента с участием несовершеннолетних. А сам задержанный заявил следствию, что мальчик его шантажировал.
Все, что известно о похищении и убийстве мальчика в Ленобласти, — в материале amic.ru.
1
При каких обстоятельствах девятилетний мальчик пропал в Санкт-Петербурге?
Девятилетний Максим (имя изменено. — Прим. ред.) пропал 30 января. Как рассказала журналистам мама, сын ранее сказал ей, что пойдет кататься с горки. Но вместо этого он отправился к крупному торговому центру на Таллинском шоссе. Как выяснилось позже, для него это было привычное место: там мальчик вместе со сверстниками подрабатывал. Ребята мыли автомобили за небольшую плату. Далее следы Максима потерялись.
Несколько дней поиски мальчика вели более 200 волонтеров. Они прочесывали местность, расклеивали объявления и до последнего не теряли надежды найти ребенка живым.
Поиски начали и полицейские. Они восстанавливали цепочку событий с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что на парковке мальчик общался с одним из водителей, а затем сел к нему в машину. Есть также версия, что мужчина до этого купил Максиму бургер в ресторане быстрого питания.
Так что после этого правоохранители начали искать владельца джипа. Им оказался 38-летний Андрей (имя изменено. — Прим. ред.), к которому следователи изначально поехали как к свидетелю.
2
Кто признался в похищении и убийстве?
Машину Андрея отследили до деревни Яльгелево в Ленобласти. Установили и дом, где проживал 38-летний мужчина. По записям с видеокамер полицейские установили, что домой он вернулся уже без мальчика. Известно также, что он несколько раз куда-то уезжал, в том числе и для того, чтобы помыть свой джип. Также к Андрею на автомобиле "Рено" приезжала женщина с девятилетней девочкой.
Уже 31 января свидетель, ставший подозреваемым, покинул свое жилище и отправился за пределы области — уже на другом автомобиле.
Следователи провели обыски в доме мужчины, а также допросили его бывшую жену и знакомых.
Сам Андрей при этом, как выяснилось, поехал в Псков. Как пишет "Фонтанка", телефон он включал лишь на небольшие промежутки времени: вероятно, уже понимал, что его ищут. В Псковскую область отправились три группы оперативников. Они определили возможные дома, где злоумышленник может находиться. 2 февраля подозреваемого задержали на улице. Мальчика с ним не было. Оказалось, что в Пскове он жил в съемной квартире. Там не нашли ничего подозрительного, зато обнаружили пустые бутылки из-под водки. По слухам, при задержании мужчина был в состоянии опьянения.
После этого Андрея доставили в Петербург для дальнейшего следствия. Сначала он отказывался давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции, но затем признался и в похищении, и в убийстве.
СМИ также сообщили, что при обыске следователи обнаружили на устройствах подозреваемого огромное количество запрещенного в России контента — детской порнографии.
3
Как подозреваемый объяснил, почему убил мальчика?
По данным "Фонтанки", сам Андрей рассказал следователям, что уговорил мальчика сесть к нему в автомобиль, пообещав купить что-нибудь взамен. Уже в машине он якобы предложил ребенку пять тысяч рублей за интимную услугу, после чего они поехали в укромное место.
Как утверждает задержанный, уже в пути мальчик выдвинул встречные условия. Осознавая, что мужчина предлагает ему ужасные и уголовно наказуемые вещи, девятилетний Максим якобы пригрозил рассказать всем об этом и потребовал за свое молчание полмиллиона рублей.
Этим, если верить СМИ, подозреваемый и объяснил убийство ребенка.
Также существует версия, что мужчина и мальчик были знакомы и до 30 января. Сообщается, что в телефоне у подозреваемого обнаружили переписку с мальчиком.
4
Как произошло убийство?
Реакция Андрея на шантаж была бешеной, утверждает "Фонтанка". Мужчина, который весит больше центнера, прямо в машине нанес мальчику тяжеленный удар.
Дальше версий несколько. По одной, мальчик скончался от удара. По другой, он был еще жив, но водитель уже не мог просто его отпустить, так что нанес еще несколько ударов.
После этого он связал Максима скотчем, вывез к незамерзающим ключам и утопил. Тут, опять же, есть две версии: одни издания утверждают, что мальчик к этому моменту был уже мертв, другие пишут, что он еще дышал.
Показания мужчины подтвердились 2 февраля, когда было обнаружено тело мальчика. Волонтеры обнаружили его в водоеме в Ломоносовском районе, у той же деревни Яльгелево.
«В настоящее время тело девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская», — говорится в сообщении Следкома РФ.
5
Что известно о подозреваемом в убийстве девятилетнего мальчика?
Мужчине 38 лет. Известно, что он родился в Луганской области, но долгое время жил недалеко от Ростова. А в 2010-м перебрался в Петербург, где женился и завел ребенка. Сейчас разведен.
По данным СМИ, долгое время подозреваемый работал в сфере строительства: в частности, был прорабом. В конце прошлого года официально зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. При этом мужчина не бедствовал: известно, например, что он регулярно менял автомобили. Никаких правонарушений, связанных с действиями в отношении несовершеннолетних, он ранее не совершал.
6
А что о предполагаемом убийце говорят те, кто его знал?
Мнения разнятся. К примеру, одна из давних знакомых Андрея рассказала телеканалу "78", что он был "абсолютно нормальным человеком".
«Мы уже немножко в шоке... зная Андрея очень давно, такого бы никогда не сделал... Абсолютно нормальный человек, у которого у самого же есть дочка... Я не верю вообще до последнего», — сказала она журналистам. "Нормальным и адекватным человеком" подозреваемого назвал и один из соседей по деревне Яльгелево.
А вот другие соседи высказывались о нем не так лицеприятно. Изданию "КП-Санкт-Петербург" они рассказали, что подозреваемый "никому не нравился, ни с кем особо не общался, на контакт с соседями не шел".
Некоторые отмечали, что мужчина нередко проявлял агрессию и хамил. А продавец в местном магазине сказал журналистам, что у Андрея, по его мнению, явно были "какие-то сдвиги".
7
Что известно о пропавшем и убитом мальчике?
Девятилетний Максим жил в панельной многоэтажке в Горелово, на самой окраине Санкт-Петербурга. Сообщается, что он из многодетной семьи. При этом отец к своим шестерым детям равнодушен: всю заботу о них берет на себя 33-летняя мать. Отчасти поэтому мальчик и подрабатывал мытьем автомобилей вместе с другими ребятишками.
8
Что грозит подозреваемому в убийстве девятилетнего мальчика?
Подозреваемому в похищении и убийстве девятилетнего мальчика грозит пожизненное заключение.
Впрочем, пока продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и ждут результатов экспертиз.
13:58:19 03-02-2026
Разорвать эту тварь, без суда и следствия, Господи , как поднялась рука на беззащитного ребёнка, Горе родителям.
01:57:50 04-02-2026
Еена (13:58:19 03-02-2026) Разорвать эту тварь, без суда и следствия, Господи , как по... Именно, что разорвать. Смертная казнь
16:10:57 03-02-2026
Приём который использовал преступник, это приём не спонтанный а опытный, значит на его счету может быть несколько подобных эпизодов. Предположим что мальчик грозил ему до встречи на парковке, значит действия преступника отягчаются запланированным убийством.
В любом случае нужно всем понимать: педофы это "маньяки детского профиля" и они всегда убивают детей если понимают что дети могут раскрыть их пристрастия. если бы его дочь что-то узнала и он бы это понял, то и его дочь "сломала бы шею на горке", "умерла от электрического удара от электроприбора", или "утонула бы в бассейне", потому что педофы это "маньяки работающие по детям".
Проблема в том что статья 134 УК РФ неможет отличить маниакальную патологию от одураченного несовершеннолетнего подростка который переспал со сверстницей. Другими словами в УК РФ до сих пор нет определения термина "маньяк" (т.е. человека с патологическими маниакальными пристрастиями, которые он неможет сдерживать), - а ведь давно стоит такую статью ввести в УК РФ, и в пунктах этой статьи описать типы маниакальных преступлений и соответствующие наказания. Пока такой статьи нет, шизиков судят как простых уголовников, и отпускают на свободу по истечении срока отсидки, а ведь такая форма шизы не лечится.
20:23:18 03-02-2026
виктор (16:10:57 03-02-2026) Приём который использовал преступник, это приём не спонтанны... Про родителей пацана ты еще не читал?
14:29:33 04-02-2026
Гость (20:23:18 03-02-2026) Про родителей пацана ты еще не читал?... Родители пацана могут быть кем угодно, и это вообще ниразу не меняет обстоятельства совершённого преступления, и ниразу не снимает вину с педофила.
19:33:07 03-02-2026
Для такого убийцы, пожизненное заключение будет достойным наказанием. А для планирующих такое убийство, пожизненное заключение будет хорошей профилактической мерой.
14:55:37 04-02-2026
виктор (19:33:07 03-02-2026) Для такого убийцы, пожизненное заключение будет достойным на... Пожизненное заключение?Чтоб мы ещё пахали на его содержание в тюрьме?Не жирно ли будет?Вон, башку скотины на пенёк и палача с хорошим топором,сразу вылечит от всех болезней.Дёшево и сердито.А остальные потенциальные упыри будут видеть прекрасные сны на эту тему,тоже хорошая терапия.
16:49:12 04-02-2026
Афиноген (14:55:37 04-02-2026) Пожизненное заключение?Чтоб мы ещё пахали на его содержание ... Пока в РФ нет законных палачей с законными пеньками, то пусть педофил пашет остаток жизни на трудовых работах, заодно жирок спустит. На урановых месторождениях тоже нехватает рабочей силы с лопатами.
09:30:59 05-02-2026
Гость (16:49:12 04-02-2026) Пока в РФ нет законных палачей с законными пеньками, то пуст... На урановых месторождениях очередь из желающих поработать. Слишком хороша зарплата. Кстати , уран нынче лопатами не копают, а выщелачивают серной кислотой и выкачивают насосами из под земли.
14:00:54 05-02-2026
Гость (09:30:59 05-02-2026) На урановых месторождениях очередь из желающих поработать. С... педофилам можно выдать лопаты.
16:56:05 04-02-2026
И ещё, чтобы такие "пожизненные" персонажи несбегали с квадрата трудовой области, цифровики всерьёз задумались о создании системы подобной той которая показана в фильме "смертельные узы". Устройства слежения будут "вкалывать" и гуляющим рецидивистам.