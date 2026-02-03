Заведения общепита продолжат продавать алкоголь в обычном режиме

03 февраля 2026, 15:00, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 марта 2026 года в Республике Алтай вступят в силу самые жесткие в Сибирском федеральном округе ограничения на розничную продажу алкоголя, напоминает "НДН.Инфо".

Мера направлена на снижение уровня пьянства и связанной с ним преступности. По данным статистики, в 2024 году 28% преступлений в регионе были совершены людьми в состоянии опьянения — на 7% выше общероссийского показателя.

С этой даты магазины в многоквартирных домах полностью лишатся права продавать алкоголь. Отдельно стоящие магазины смогут торговать лишь в строго отведенные часы: с понедельника по четверг — с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — с 11:00 до 14:00, а в воскресенье — полный запрет.

Заведения общепита (рестораны, кафе, бары, буфеты) продолжат продавать алкоголь в обычном режиме — на них ограничения не распространяются.

Кроме того, в республике введут тотальный запрет на продажу спиртного в ряд социально значимых и праздничных дат:

«На Новый год 1 января, на Рождество 7 января, 25 января в День студенчества, 7 апреля во Всемирный день здоровья, 1 мая в Праздник Весны и Труда, 9 мая в День Победы, 1 июня в Международный день защиты детей, 12 июня в День России, в последнюю субботу июня — в День молодежи, 8 июля в День семьи, любви и верности, 1 сентября в День знаний, 11 сентября во Всероссийский день трезвости, 4 ноября в День народного единства и 12 декабря в День Конституции РФ».

Власти республики планируют оценить эффективность нововведений в декабре 2026 года. По итогам анализа будет принято решение о необходимости корректировки мер.

Инициаторы ограничений рассчитывают, что жесткие правила помогут снизить уровень алкоголизации населения и повысить безопасность туристического региона.

Ранее СК Алтая предупредил о смертельной опасности суррогатного алкоголя. Употребление суррогата может вызвать летальный исход.