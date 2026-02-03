На Алтае резко ограничат продажу алкоголя с марта 2026 года
Заведения общепита продолжат продавать алкоголь в обычном режиме
03 февраля 2026, 15:00, ИА Амител
С 1 марта 2026 года в Республике Алтай вступят в силу самые жесткие в Сибирском федеральном округе ограничения на розничную продажу алкоголя, напоминает "НДН.Инфо".
Мера направлена на снижение уровня пьянства и связанной с ним преступности. По данным статистики, в 2024 году 28% преступлений в регионе были совершены людьми в состоянии опьянения — на 7% выше общероссийского показателя.
С этой даты магазины в многоквартирных домах полностью лишатся права продавать алкоголь. Отдельно стоящие магазины смогут торговать лишь в строго отведенные часы: с понедельника по четверг — с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — с 11:00 до 14:00, а в воскресенье — полный запрет.
Заведения общепита (рестораны, кафе, бары, буфеты) продолжат продавать алкоголь в обычном режиме — на них ограничения не распространяются.
Кроме того, в республике введут тотальный запрет на продажу спиртного в ряд социально значимых и праздничных дат:
«На Новый год 1 января, на Рождество 7 января, 25 января в День студенчества, 7 апреля во Всемирный день здоровья, 1 мая в Праздник Весны и Труда, 9 мая в День Победы, 1 июня в Международный день защиты детей, 12 июня в День России, в последнюю субботу июня — в День молодежи, 8 июля в День семьи, любви и верности, 1 сентября в День знаний, 11 сентября во Всероссийский день трезвости, 4 ноября в День народного единства и 12 декабря в День Конституции РФ».
Власти республики планируют оценить эффективность нововведений в декабре 2026 года. По итогам анализа будет принято решение о необходимости корректировки мер.
Инициаторы ограничений рассчитывают, что жесткие правила помогут снизить уровень алкоголизации населения и повысить безопасность туристического региона.
Ранее СК Алтая предупредил о смертельной опасности суррогатного алкоголя. Употребление суррогата может вызвать летальный исход.
Рубят сук на котором сидят, туда 95% едут душевно отдохнуть, ....ну со своим значит приедут....
16:51:33 03-02-2026
Медведь-шатун (15:05:04 03-02-2026) Рубят сук на котором сидят, туда 95% едут душевно отдохнуть,... на кафушки/рестораны/гадюшники для турья не распространяется
23:04:17 03-02-2026
Медведь-шатун (15:05:04 03-02-2026) Рубят сук на котором сидят, туда 95% едут душевно отдохнуть,... Ехать в горный Алтай чтобы набухаться, да уж душевный отдых ничего не скажешь, пьяному по-моему всё равно где бухать зачем куда-то ехать.
15:10:39 03-02-2026
Горбачёвские времена наших чиновников ни чему не учат. Туристы пойдут в общепит, (налоги вырастут), сельчане за самогоном, налоги упадут. Как пили так и будут пить. На с трибуны можно говорить, как они борются. Статистику подправят согласно намеченным планам
15:23:19 03-02-2026
кто захочет напиться найдет где и что
15:33:52 03-02-2026
Можно подумать кого-то это остановит. Просто отравлений много будет.
16:06:45 03-02-2026
Сказано же, не говорите гоп, пока не перепрыгнули? После запрета подведут итоги и будет разбор полётов. Надо подождать. А вдруг положительный результат? Тогда расширим программу!
16:07:36 03-02-2026
ну а у нас опыт самогоноварения очень большой, не пропадем, тем более теперь даже сооружать аппарат не нужно в свободной продаже хоть с ЧПУ.
17:30:13 03-02-2026
В этом году в Горный точно не едем! Нафиг он сдался.
18:00:55 03-02-2026
Не вижу проблем.
Тем что умеет себя контролировать, несложно заранее купить и запасы иметь.
А алкашам, у которых все сразу выпивается и нужна добавка в любое время суток, полезно чуток сложностей создать.
Правда, часть траванется суррогатом... Рекламу гнать везде, что подделки опасны для здоровья и даже жизни.
20:51:45 03-02-2026
Что любопытно, 23 февраля и 8 марта в списке запрещенных дат нет)))
21:07:06 03-02-2026
Аксиома, где безнадега, там пьют по черному.
10:56:28 04-02-2026
ищущий да обрящет