Мошенники обманули россиянку, используя популярный интернет-мем

Девушке дали кодовое слово, которое давно используется в интернет-сленге

03 февраля 2026, 14:11, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жительница Москвы лишилась двух миллионов рублей, став жертвой обмана из-за кодового слова "пэпэ", которое ранее стало мемом. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Неизвестные лица, позвонив 16-летней девушке и представившись сотрудниками курьерской службы, убедили ее сообщить код, полученный в SMS-сообщении. Затем они заявили, что с ее счета был осуществлен перевод средств нелегальной организации. Злоумышленники, угрожая уголовным преследованием, потребовали от девушки задекларировать ценности. В результате обмана она передала мошенникам сбережения родителей на сумму более двух миллионов рублей.

Деньги забрал курьер, назвав пароль "пэпэ". Впоследствии 52-летний мужчина из Московской области обменял похищенные средства на криптовалюту и переслал их другим участникам преступной схемы. В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Слово "пэпэ" получило широкую известность из-за рэпера Ганвеста, который часто употребляет его.