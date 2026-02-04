Такой день. Секс-притон с подростками и подорожавшие церковные обряды

О главных событиях региона за 3 февраля

В Барнауле полиция пресекла работу притона для занятий проституцией, который действовал в арендованной квартире под видом массажного салона. Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний мужчина. Вместе с ним были задержаны четыре сообщницы, а также установлены девушки, оказывавшие интимные услуги, в том числе несовершеннолетняя. Администраторы салона вербовали девушек для оказания услуг сексуального характера, в том числе не достигших совершеннолетия, обещая высокий доход.

В январе жители Алтайского края столкнулись с повышением цен не только на товары и услуги повседневного спроса, но и на церковные таинства и требы. Как рассказали прихожане, изменения затронули сразу несколько храмов региона. Распоряжение о повышении цен поступило 19 января и распространяется на все храмы Алтайской митрополии. Единственным исключением стали свечи — их стоимость осталась прежней.

Депутат Госдумы от Алтайского края, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о необходимости ограничить доступ детей к социальным сетям для снижения числа нападений на школы. Она подчеркнула, что подобные ограничения уже действуют в ряде европейских стран, где детям запрещают или существенно ограничивают доступ к соцсетям.