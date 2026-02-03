Глава Барнаула обсудил стажировку участника краевой программы "Алтай — земля героев"

Стажировка в администрации города дала возможность изнутри увидеть напряженный ритм работы команды местного самоуправления

03 февраля 2026, 17:44, ИА Амител

Встреча с участником программы "Алтай – земля героев" / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел рабочую встречу с участником краевой программы "Алтай — земля героев" Александром Юдаковым, проходящим стажировку в администрации города. Стороны обсудили ход обучения, участие стажера в деятельности органов местного самоуправления и его дальнейшие профессиональные планы.

Вячеслав Франк является наставником участника специальной военной операции Александра Юдакова в рамках краевой программы по отбору, подготовке и обучению высококвалифицированных специалистов и руководителей из числа участников СВО.

Александр Юдаков поблагодарил главу города и администрацию Барнаула за возможность пройти стажировку, отметив, что обучение проходит в насыщенном формате. По его словам, он принимает участие в различных публичных и организационных мероприятиях, в том числе в памятных акциях, посвященных героическим датам, в работе Школы будущего директора, в совместном заседании Общественной палаты города Барнаула и Совета женщин при главе города, а также в мероприятиях органов ТОС и народной дружины "Барнаульская". Наиболее активно стажер взаимодействует с комитетом по образованию, изучает структуру городской системы образования и в настоящее время участвует в мероприятиях месячника патриотического воспитания.

«Я рад, что стажировка стала для вас полезной, дала новые знания и компетенции, познакомила с работой органов местного самоуправления. Надеюсь, это обучение будет полезным и поможет вам в дальнейшей деятельности», — отметил Вячеслав Франк.

Александр Юдаков, являющийся заместителем руководителя по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию региональной Ассоциации ветеранов СВО, сообщил, что и после завершения проекта намерен продолжить работу в сфере патриотического воспитания молодежи. В качестве одного из перспективных направлений он назвал развитие сети кадетских классов в школах Барнаула, подчеркнув, что этот формат способствует формированию у детей патриотических ценностей, идей служения Отечеству и гражданской ответственности. В числе дальнейших задач Юдаков также обозначил более глубокое изучение организации образовательного процесса, административно-хозяйственной деятельности в системе образования, развитие навыков работы с цифровыми продуктами и продолжение работы по улучшению коммуникаций в выбранной сфере.

Кроме того, он отметил, что стажировка в администрации города дала возможность изнутри увидеть напряженный ритм работы команды местного самоуправления Барнаула, а также оценить уровень организованности и эффективность ее деятельности.

Вячеслав Франк пожелал Александру Юдакову успешного и результативного участия в программе "Алтай — земля героев" и заверил в готовности оказать содействие в его дальнейшем трудоустройстве. Глава города поручил заместителю Александру Артемову проработать этот вопрос.

Краевая программа "Алтай — земля героев" реализуется в Алтайском крае в соответствии с указом губернатора региона Виктора Томенко. Проект направлен на отбор, подготовку и обучение высококвалифицированных специалистов и управленцев из числа участников специальной военной операции.

Цель программы — сформировать кадровый резерв для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления Алтайского края, а также в государственных компаниях и корпорациях региона. Обучение предусматривает освоение современных управленческих методов и технологий, развитие навыков командной работы и личностный рост.

За каждым участником программы закреплен наставник. В их числе — заместители председателя правительства Алтайского края, руководители и заместители руководителей краевых исполнительных органов власти, депутаты, главы органов местного самоуправления, руководители подведомственных учреждений и ведущих предприятий региона.