Техническая поддержка сайта — услуга, включающая комплекс регулярно осуществляемых мероприятий, направленных на обеспечение стабильности, актуальности и безопасности работы веб-ресурса. Сопровождение может быть как постоянным, так и разовым — все зависит от потребностей и специфики деятельности компании. Об особенностях такой услуги, как техподдержка сайтов, расскажем ниже.

Зачем нужна техническая поддержка сайта?

Техподдержка сайтов обеспечивает:

Бесперебойную работу ресурса. Специалисты следят за корректностью функционирования хостинга, отсутствием сбоев, правильностью отображения информации, вне зависимости от используемых устройств и браузеров, а также многими другими параметрами. Своевременную актуализацию и развитие ресурса. По запросу клиента специалисты вносят правки, публикуют контент, добавляют новые разделы, обновляют функционал, дают рекомендации по улучшению интерфейса и т.д. Защиту от вредоносного ПО и хакерских атак. Компания, с которой заключен договор на осуществление техподдержки, берет на себя отслеживание любых видов подозрительной активности и устранение уязвимостей. Адаптацию готовых ресурсов под потребности конкретного бизнеса. Это касается тех случаев, когда компания приобретает готовый сайт, и есть необходимость в переносе или обновлении данных. Обеспечение быстродействия и удобства сайта для поисковиков и пользователей.

Услугой поддержки сайта пользуются преимущественно корпоративные порталы и интернет-магазины. Для селлеров важно регулярное обновление товарного ассортимента, интеграции с платежными системами и актуализация акций.

Как выбрать компанию для сопровождения?

Оценивать стоит максимум параметров, включая опыт работы компании на рынке, спектр предлагаемых услуг, отзывы, наличие возможности реализовать имеющиеся запросы.

В Москве свои услуги по технической поддержке сайтов предлагает компания ИВИТ. Собственный штат сертифицированных специалистов: программистов, дизайнеров и верстальщиков, администраторов и сео-специалистов обеспечивает комплексный и грамотный подход при работе с любыми по сложности и объему данных ресурсами.

Формат поддержки обычно подбирается индивидуально. Одним компаниям важно беспрерывное сопровождение (предусмотрено помесячное фиксированное вознаграждение), другим подходит получение помощи "по требованию", то есть в случае необходимости решить конкретную задачу или устранить проблему.

Техническая поддержка и обслуживание сайтов — это системная работа, охватывающая десятки мелких и крупных задач, от которых напрямую зависит эффективность проекта. Какой формат сотрудничества выбрать, зависит от целей и потребностей бизнеса.

