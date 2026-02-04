Британец ощутил усталость во время телефонного разговора и оказался смертельно болен

Тревожные симптомы появились задолго до постановки диагноза

04 февраля 2026, 07:13, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

23-летний студент из Великобритании Алекс Уорвик столкнулся с тяжелым заболеванием, которое было выявлено после внезапного приступа слабости во время разговора по телефону в кафе. Историю молодого человека опубликовало издание Metro.

По словам Уорвика, в мае 2025 года он неожиданно почувствовал сильную усталость, а затем у него резко ослабли обе руки. Он не смог продолжить разговор с подругой и был вынужден одной рукой поднимать другую, чтобы положить ее на стол.

«Мне пришлось поднять одну руку другой, чтобы положить ее на стол. После этого все, что я мог, — это опустить голову, закрыть глаза и ждать, пока все пройдет», — рассказал студент.

Через несколько минут состояние улучшилось, однако уже дома у него начались сильная головная боль и рвота.

Молодого человека госпитализировали, обследование показало наличие опухоли головного мозга — агрессивной глиомы четвертой степени.

«Опухоль лечится как глиобластома. Средний прогноз жизни при этом диагнозе составляет от 12 до 18 месяцев. Мне всего 23 года», — отметил Уорвик.

Он также рассказал, что тревожные симптомы появились задолго до постановки диагноза. В течение нескольких лет его беспокоили быстрая утомляемость, необычная слабость в руках и периодическая спутанность речи. По словам студента, врачи, к которым он неоднократно обращался, не находили серьезных причин для беспокойства и объясняли его состояние ипохондрией.

