В Москве на Рублевском шоссе застрелили подозреваемого в похищении человека
Преступники оказали вооруженное сопротивление при задержании
04 февраля 2026, 08:35, ИА Амител
В Москве на Рублевском шоссе при задержании двух подозреваемых в похищении и убийстве мужчины в Пензе произошла перестрелка. Преступники оказали вооруженное сопротивление прибывшим сотрудникам МВД и Росгвардии, в ответ силовики применили табельное оружие.
Один из преступников был убит, второй задержан и доставлен в следственные органы, сообщает Shot.
По информации официального представителя МВД Ирины Волк, оба находились в розыске за преступление, совершенное 29 января в Пензе, где они похитили, а затем убили заложника.
Местные жители сообщили, что услышали серию выстрелов и увидели большое количество спецтехники с мигалками. Из подъезда после операции вывели задержанного в наручниках.
Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правопорядка.
09:16:31 04-02-2026
"Проклятыидивиностыи" всё ещё вас пугают? Меня уже нет.
09:55:45 04-02-2026
поди академики из южных республик?