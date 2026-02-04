В Москве на Рублевском шоссе застрелили подозреваемого в похищении человека

Преступники оказали вооруженное сопротивление при задержании

04 февраля 2026, 08:35, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве на Рублевском шоссе при задержании двух подозреваемых в похищении и убийстве мужчины в Пензе произошла перестрелка. Преступники оказали вооруженное сопротивление прибывшим сотрудникам МВД и Росгвардии, в ответ силовики применили табельное оружие.

Один из преступников был убит, второй задержан и доставлен в следственные органы, сообщает Shot.

По информации официального представителя МВД Ирины Волк, оба находились в розыске за преступление, совершенное 29 января в Пензе, где они похитили, а затем убили заложника.

Местные жители сообщили, что услышали серию выстрелов и увидели большое количество спецтехники с мигалками. Из подъезда после операции вывели задержанного в наручниках.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правопорядка.