В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров
Пассажира могут попросить включить телефон и показать экран, но при определенных условиях
03 февраля 2026, 12:11, ИА Амител
В московском метрополитене усилили меры безопасности — теперь в отдельных случаях пассажирам могут предложить продемонстрировать содержимое мобильных телефонов. О новых процедурах 2 февраля сообщила пресс‑служба столичной подземки.
Как пояснили в ведомстве в беседе с РБК, все пассажиры метро уже привычно проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов — это требование закреплено приказом Министерства транспорта РФ и включено в стандарты безопасности на объектах транспортного комплекса.
Проверка мобильных устройств выступает дополнительной мерой. Она сводится к тому, что пассажира могут попросить включить телефон и показать экран.
Аналогичные меры действуют и в других крупных транспортных узлах страны. Так, вице‑губернатор Санкт‑Петербурга Кирилл Поляков 29 января разъяснил, что сотрудники Петербургского метрополитена также вправе попросить пассажира продемонстрировать экран смартфона.
По его словам, метро, как и аэропорты с вокзалами, относится к объектам транспортной безопасности, поэтому здесь применяются усиленные защитные процедуры. В обоих случаях проверки проводятся выборочно и направлены на предотвращение потенциальных угроз.
При этом представители транспортных властей подчеркивают, что все действия осуществляются в рамках нормативных актов и не предполагают доступа к личным данным пользователей.
Ранее сообщалось, что россиянка не смогла попасть в метро из-за слишком накачанных губ — биометрический сканер не смог распознать лицо.
13:27:46 03-02-2026
Скоро на цепочках ходить будем "для безопасности"?
14:41:13 03-02-2026
А что увидеть хотят? Чего бояться надо?
15:21:29 03-02-2026
Гость (14:41:13 03-02-2026) А что увидеть хотят? Чего бояться надо?... это как из "Кин-Дза-Дза"
- А посмотреть можно гравицапу ?
- Можно, на смотри.