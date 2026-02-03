В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров

Пассажира могут попросить включить телефон и показать экран, но при определенных условиях

03 февраля 2026, 12:11, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В московском метрополитене усилили меры безопасности — теперь в отдельных случаях пассажирам могут предложить продемонстрировать содержимое мобильных телефонов. О новых процедурах 2 февраля сообщила пресс‑служба столичной подземки.

Как пояснили в ведомстве в беседе с РБК, все пассажиры метро уже привычно проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов — это требование закреплено приказом Министерства транспорта РФ и включено в стандарты безопасности на объектах транспортного комплекса.

Проверка мобильных устройств выступает дополнительной мерой. Она сводится к тому, что пассажира могут попросить включить телефон и показать экран.

Аналогичные меры действуют и в других крупных транспортных узлах страны. Так, вице‑губернатор Санкт‑Петербурга Кирилл Поляков 29 января разъяснил, что сотрудники Петербургского метрополитена также вправе попросить пассажира продемонстрировать экран смартфона.

По его словам, метро, как и аэропорты с вокзалами, относится к объектам транспортной безопасности, поэтому здесь применяются усиленные защитные процедуры. В обоих случаях проверки проводятся выборочно и направлены на предотвращение потенциальных угроз.

При этом представители транспортных властей подчеркивают, что все действия осуществляются в рамках нормативных актов и не предполагают доступа к личным данным пользователей.

