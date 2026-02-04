На экс-замглавы районной администрации на Алтае завели новое уголовное дело

Чиновница не только незаконно начисляла себе дополнительные выплаты из казны, но и незадолго до задержания получила денежное вознаграждение от бизнесмена

04 февраля 2026, 10:26, ИА Амител

СКР по Алтайскому краю / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю / @su_skr22

Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Первомайского района. Чиновницу подозревают в мошенничестве и получении взятки — информацию подтвердила пресс‑служба ведомства.

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемая организовала незаконные выплаты из бюджета на сумму более 610 тысяч рублей. Деньги были оформлены как оплата за работу, которую она якобы выполняла вместо временно отсутствующего сотрудника администрации.

Помимо этого, в ноябре 2025 года женщина получила взятку в размере 25 тысяч рублей от предпринимателя. Взятка была связана с заключением контракта на изготовление типографской продукции — при этом были нарушены требования законодательства о закупках.

Выявить преступления удалось благодаря оперативной работе управления ФСБ России по Алтайскому краю. В результате были возбуждены уголовные дела по двум статьям: о мошенничестве и получении должностным лицом взятки.

Стоит отметить, что это не первое обвинение в адрес экс‑чиновницы. Ранее ей уже предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.

Как сообщал СКР по Алтайскому краю в декабре 2025 года, в 2022–2023 годах подозреваемая приказала организовать аукционы на аренду двух земельных участков с целью передачи их директору аффилированной компании. В результате действий чиновницы муниципалитету был нанесен ущерб, превышающий 20 миллионов рублей.

Также ранее сообщалось, что главу Первомайского района Юлию Фролову отправили в отставку из-за уголовного дела. Собрание районных депутатов решило досрочно прекратить ее полномочия.