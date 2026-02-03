В Госдуме предложили снижать плату за услуги ЖКХ россиянам, которые убирают снег во дворе
Предполагается, что скидка будет применяться исключительно к общедомовой части платежа, не затрагивая индивидуальные коммунальные услуги
В России может появиться новая мера поддержки активных жильцов многоквартирных домов. Соответствующее предложение направили главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину, сообщает РИА Новости.
Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой предоставлять субсидии на оплату общедомовых услуг ЖКХ тем, кто добровольно участвует в работах по содержанию дома — например, убирает снег и наледь.
По замыслу депутата, жильцы, готовые вкладываться в благоустройство общего имущества, смогут получать скидку на общедомовую часть коммунальных платежей.
Механизм будет работать следующим образом. Перечень допустимых добровольных работ и их стоимость в условных трудозатратах определит общее собрание собственников. Выполнение работ будут фиксировать с помощью фото‑ и видеодоказательств, а также записей в специальном журнале с подписями участников.
Скидка должна применяться исключительно к общедомовой части платежа, не затрагивая индивидуальные коммунальные услуги. Чтобы исключить злоупотребления, предлагается установить лимиты: максимум 50% скидки от общедомовой части в месяц и годовой предел трудозатрат на одного человека.
Контроль за процессом возложат на совет дома и жилищную инспекцию. Борис Чернышов уверен, что такая мера принесет сразу несколько положительных эффектов:
«Убежден, что данная мера будет способствовать не только справедливому поощрению граждан, но и повысит эффективность управления МКД, снизит социальную напряженность и сформирует новые модели ответственного отношения к общему имуществу».
Если инициатива получит поддержку, она может стать дополнительным стимулом для вовлечения жильцов в заботу о совместном имуществе и оптимизировать расходы на содержание многоквартирных домов.
Ранее в Госдуме предложили запретить без суда отключать россиян от услуг ЖКХ. Авторы инициативы уверены, что новая норма защитит социально уязвимых граждан от произвола поставщиков.
15:25:56 03-02-2026
Это сколько копеек в месяц?)
15:29:43 03-02-2026
Убирать снег лучше всех получится именно у депутатов!
15:35:24 03-02-2026
Кто будет контролировать?
15:56:58 03-02-2026
Гость (15:35:24 03-02-2026) Кто будет контролировать?... Как кто? Создадут структуру с нехилыми зарплатами, кого надо туда посадят, и будут эти кто надо заниматься очень полезной работой)
17:52:25 03-02-2026
Извержение безумных предвыборных идей продолжается.
18:56:12 03-02-2026
То есть помимо существующих платежей предлагают новые статьи расходов – на желающих заработать жителей дома. Понятно, что взяв на себя обязанности по очистке снега, собственники не перестанет платить в полном объеме управляющей компании. Соседи должны будут скинуться дополнительно. Безумство!
22:58:11 03-02-2026
Почему вообще должны убирать снег собственники многоквартирного дома, это функция УК, должны быть дворники, надо наказывать УК за то что они экономят на дворниках.
23:45:41 03-02-2026
Обязуюсь убрать весь снег к 1 июня. Уберите мне квартплату на эти 4 месяца!