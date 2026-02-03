В Госдуме предложили снижать плату за услуги ЖКХ россиянам, которые убирают снег во дворе

Предполагается, что скидка будет применяться исключительно к общедомовой части платежа, не затрагивая индивидуальные коммунальные услуги

В России может появиться новая мера поддержки активных жильцов многоквартирных домов. Соответствующее предложение направили главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину, сообщает РИА Новости.

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой предоставлять субсидии на оплату общедомовых услуг ЖКХ тем, кто добровольно участвует в работах по содержанию дома — например, убирает снег и наледь.

По замыслу депутата, жильцы, готовые вкладываться в благоустройство общего имущества, смогут получать скидку на общедомовую часть коммунальных платежей.

Механизм будет работать следующим образом. Перечень допустимых добровольных работ и их стоимость в условных трудозатратах определит общее собрание собственников. Выполнение работ будут фиксировать с помощью фото‑ и видеодоказательств, а также записей в специальном журнале с подписями участников.

Скидка должна применяться исключительно к общедомовой части платежа, не затрагивая индивидуальные коммунальные услуги. Чтобы исключить злоупотребления, предлагается установить лимиты: максимум 50% скидки от общедомовой части в месяц и годовой предел трудозатрат на одного человека.

Контроль за процессом возложат на совет дома и жилищную инспекцию. Борис Чернышов уверен, что такая мера принесет сразу несколько положительных эффектов:

«Убежден, что данная мера будет способствовать не только справедливому поощрению граждан, но и повысит эффективность управления МКД, снизит социальную напряженность и сформирует новые модели ответственного отношения к общему имуществу».

Если инициатива получит поддержку, она может стать дополнительным стимулом для вовлечения жильцов в заботу о совместном имуществе и оптимизировать расходы на содержание многоквартирных домов.

