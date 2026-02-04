Мастер из Алтайского края превратила ткацкое мастерство в успешный бизнес
Развивать ручной труд Ольге Рудаенко помогает поддержка государства
Жительница Алтайского края, самозанятый мастер ручного ткачества Ольга Рудаенко уже 16 лет занимается ремеслом, которое знает с детства. По образованию она экономист и долгое время работала бухгалтером. Но, по словам мастерицы, профессия не приносила удовлетворения. А вот мастер-класс по ткачеству традиционных браных поясов, который она прошла, сразу вызвал душевный отклик и резко изменил направление деятельности.
«Ткачество — это наше исконное ремесло. Сама я из села, и с детства видела тканые дорожки, ручное рукоделие. Сначала появились пояса, затем — желание создать тканую дорожку. Муж собрал станок, на котором я и начала ткать свои изделия», — рассказывает Ольга Рудаенко.
Сегодня мастер работает с разными материалами — хлопком, льном, шелком, кашемиром и вискозой. Изделия, по словам Ольги, ценят за тепло и индивидуальность.
«Шарфы доставляют огромное удовольствие женщинам. Но я создаю не просто шарф — я тку настроение, эмоции, воспоминания», — говорит она.Все изделия Ольга создает без готовых схем, самостоятельно разрабатывая каждую композицию. Мастер принимает индивидуальные заказы, но чаще предлагает готовые работы, сохраняя свободу творчества.
Первые продажи проходили через онлайн-площадки для изделий ручной работы и местные ярмарки. Сейчас основным каналом стала группа в соцсетях, где представлен весь ассортимент.
В развитии дела Ольге помогает Центр "Мой бизнес". Она участвовала в выставке-ярмарке "Ладья", получала маркетинговые консультации и осваивала новые инструменты продвижения.
«Теперь я все чаще стала обращаться к искусственному интеллекту, который помогает мне в написании постов для социальных сетей. Заметила, что он позволяет сосредоточиться на продажах, а не уходить в полет мыслей», — отмечает мастер.
В Алтайском крае действует около 100 мер поддержки предпринимателей. Получить информацию о них можно в центре "Мой бизнес" в Барнауле по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19, а также по телефону 8-800-222-83-22.
Поддержка малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Я очень уважаю мастериц и люблю всяческое рукоделие, НО! Стильно сомневаюсь, что на доход от таких занятий можно содержать себя и семью...а жаль
15:49:16 04-02-2026
Гость (11:59:33 04-02-2026) Я очень уважаю мастериц и люблю всяческое рукоделие, НО! Сти... шарфы недешевые, но очень красивые