Мастер из Алтайского края превратила ткацкое мастерство в успешный бизнес

Развивать ручной труд Ольге Рудаенко помогает поддержка государства

04 февраля 2026, 09:00, ИА Амител

Ольга Рудаенко / Фото: Центр "Мой бизнес

Жительница Алтайского края, самозанятый мастер ручного ткачества Ольга Рудаенко уже 16 лет занимается ремеслом, которое знает с детства. По образованию она экономист и долгое время работала бухгалтером. Но, по словам мастерицы, профессия не приносила удовлетворения. А вот мастер-класс по ткачеству традиционных браных поясов, который она прошла, сразу вызвал душевный отклик и резко изменил направление деятельности.

«Ткачество — это наше исконное ремесло. Сама я из села, и с детства видела тканые дорожки, ручное рукоделие. Сначала появились пояса, затем — желание создать тканую дорожку. Муж собрал станок, на котором я и начала ткать свои изделия», — рассказывает Ольга Рудаенко.

Сегодня мастер работает с разными материалами — хлопком, льном, шелком, кашемиром и вискозой. Изделия, по словам Ольги, ценят за тепло и индивидуальность.

«Шарфы доставляют огромное удовольствие женщинам. Но я создаю не просто шарф — я тку настроение, эмоции, воспоминания», — говорит она.Все изделия Ольга создает без готовых схем, самостоятельно разрабатывая каждую композицию. Мастер принимает индивидуальные заказы, но чаще предлагает готовые работы, сохраняя свободу творчества.

Изделия Ольги Рудаенко / Фото: Центр "Мой бизнес

Первые продажи проходили через онлайн-площадки для изделий ручной работы и местные ярмарки. Сейчас основным каналом стала группа в соцсетях, где представлен весь ассортимент.

В развитии дела Ольге помогает Центр "Мой бизнес". Она участвовала в выставке-ярмарке "Ладья", получала маркетинговые консультации и осваивала новые инструменты продвижения.

«Теперь я все чаще стала обращаться к искусственному интеллекту, который помогает мне в написании постов для социальных сетей. Заметила, что он позволяет сосредоточиться на продажах, а не уходить в полет мыслей», — отмечает мастер.

В Алтайском крае действует около 100 мер поддержки предпринимателей. Получить информацию о них можно в центре "Мой бизнес" в Барнауле по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19, а также по телефону 8-800-222-83-22.

Поддержка малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

НО "Алтайский фонд МСП"

