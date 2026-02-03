НОВОСТИОбщество

Советская телеведущая Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни

Жильцова была одной из самых узнаваемых фигур советского телевидения

03 февраля 2026, 19:48, ИА Амител

Светлана Жильцова / Кадр из видео
Светлана Жильцова / Кадр из видео

В возрасте 89 лет умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. О ее смерти сообщил Первый канал.

Светлана Жильцова была одной из самых узнаваемых фигур советского телевидения. Наибольшую известность она получила как первая ведущая программы КВН, которую вела в паре с Альбертом Аксельродом.

В разные годы Жильцова работала ведущей детских и музыкальных программ, среди которых "Веселые нотки", "Будильник", "Спокойной ночи, малыши", а также тележурнал "Пионер". Кроме того, она принимала участие в передачах "Утренняя почта", "Огонек", "По вашим письмам" и вела телевизионные музыкальные концерты.

В 1993 году Светлана Жильцова завершила работу в телевизионном эфире. После ухода с экрана она посвятила себя преподавательской деятельности и работала в Высшей национальной школе телевидения, передавая профессиональный опыт будущим журналистам и телеведущим.

Вера Алентова / Фото: кадр из фильма

В больнице скончалась звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Актриса получила всенародную любовь и известность после роли Катерины Тихомировой
НОВОСТИКультура

утраты Знаменитости

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

19:51:38 03-02-2026

Никто не вечен под Луной...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров