Советская телеведущая Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни

Жильцова была одной из самых узнаваемых фигур советского телевидения

03 февраля 2026, 19:48, ИА Амител

Светлана Жильцова / Кадр из видео

В возрасте 89 лет умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. О ее смерти сообщил Первый канал.

Светлана Жильцова была одной из самых узнаваемых фигур советского телевидения. Наибольшую известность она получила как первая ведущая программы КВН, которую вела в паре с Альбертом Аксельродом.

В разные годы Жильцова работала ведущей детских и музыкальных программ, среди которых "Веселые нотки", "Будильник", "Спокойной ночи, малыши", а также тележурнал "Пионер". Кроме того, она принимала участие в передачах "Утренняя почта", "Огонек", "По вашим письмам" и вела телевизионные музыкальные концерты.

В 1993 году Светлана Жильцова завершила работу в телевизионном эфире. После ухода с экрана она посвятила себя преподавательской деятельности и работала в Высшей национальной школе телевидения, передавая профессиональный опыт будущим журналистам и телеведущим.