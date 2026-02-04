НОВОСТИОбщество

С 1 марта вывески в России должны быть на русском. Что изменится для бизнеса

Разбираемся, кого коснутся новые правила

04 февраля 2026, 06:20, ИА Амител

С 1 марта в России вступает в силу закон о защите русского языка, который расширяет требования к оформлению публичной информации. Теперь вывески, таблички, указатели, информационные стенды и сайты должны быть оформлены на русском языке — так, чтобы клиент мог понять информацию без знания иностранных языков. Ранее строго по-русски требовалось оформлять только рекламу и обязательные сведения о товаре, услугах и режиме работы. С весны перечень заметно расширяется. Как именно — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Какие слова на иностранном языке можно оставить

Исключение сделано для зарегистрированных товарных знаков. Названия брендов на английском или другом иностранном языке можно использовать без перевода — но только если они официально зарегистрированы. Сколько времени занимает такая процедура, рассказал руководитель регионального отделения "Опоры России" Евгений Госьков.

«Товарный знак в среднем, если мы посмотрим по статистике Роспатента, если он обладает достаточной различительной способностью, то в среднем это четыре месяца», — пояснил Евгений Госьков.

По словам эксперта, оформление товарного знака на английском языке по-прежнему возможно и после 1 марта. Закон о защите русского языка и законодательство о товарных знаках — это разные правовые сферы.

«Закон касается именно публичных мест — того, что видит потребитель, проходя мимо магазина или офиса. А законодательство о товарных знаках как существовало, так и продолжит действовать», — пояснил Госьков.

Какие штрафы грозят за нарушение закона?

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность:

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — штраф до 10 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

Контролировать соблюдение требований будут Роспотребнадзор, муниципальные администрации, прокуратура и антимонопольная служба.

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

08:40:58 04-02-2026

Теперь получается не Макс , а мах будет

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:15 04-02-2026

не Мах не очень звучит. а вот Маха - наше всё!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:55 04-02-2026

А что, с самого начала так нельзя было? Это же логично- живешь (ведешь бизнес) в России, будь добр уважать государственный язык...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:22 04-02-2026

Гость (09:20:55 04-02-2026) А что, с самого начала так нельзя было? Это же логично- живе... а вот что на вывесках кроме торговых марок (которые остаются на языке оригинала) писали не по-русски? режим работы? или IP PUPKIN?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:15 04-02-2026

Гость (10:31:22 04-02-2026) а вот что на вывесках кроме торговых марок (которые остаются... Deluxe baby,например

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:56 04-02-2026

Гость (09:20:55 04-02-2026) А что, с самого начала так нельзя было? Это же логично- живе... Сначала, говорите. Про тот же Мах уже вверху написали.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:54 04-02-2026

Наконец-то? Да ладно!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:10 04-02-2026

Почему только товарные знаки? А как быть "калледжами". Образовательные учреждения среднего звена тупо "загнали" под названия англосаксонских учебных заведений. Зачем?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:08 04-02-2026

Гость (10:39:10 04-02-2026) Почему только товарные знаки? А как быть "калледжами". Образ...
А ты пишешь с компьютера или всеведующего вычислительного ящика?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:51 04-02-2026

Гость (12:59:58 04-02-2026) Теперь иностранное слово официантка будет снова блюдоноска а... с ЭВМ)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:02 04-02-2026

Гость (12:06:08 04-02-2026) А ты пишешь с компьютера или всеведующего вычислительног... "Тыканье", признак убогости, низшего развития и слабой позиции. Что хотели сказать то?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:22 04-02-2026

Наконец-то запретят всякие sale и sold out, и wc!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:58 04-02-2026

Гость (12:19:22 04-02-2026) Наконец-то запретят всякие sale и sold out, и wc!... А потом человек едет заграницу и ходит как колхозник ничего не понимая.
Наверное надо запретить ездить в те страны, где вывески не по-русски.
Наверное надо запретить ездить в те страны, где вывески не по-русски.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:09 04-02-2026

Гость (12:59:58 04-02-2026) А потом человек едет заграницу и ходит как колхозник ничего ... Американо-британские колхозники владеют русским? Колхознику как раз вбили в голову мысль о том,что незнание языка метрополии это признак колхозности. Россия не была колонией Британской Империи. В отличии от бантустанов вроде Индии,Африки и прочих. Она сама была империей. Стало быть, знать этот язык в массовом порядке русичи не обязаны. На них не было бремени туземцев потому и. Дубляж надписей для залетных птиц вроде туристов еще местами допустим,но превращение русского языка в суржик с его "изи бизнесами" и "вайбами" России не нужно. Так и представляю как в США ЖК называют русскими словами,а у подростков проскакивают заимствования из нашего языка)) Представляю как Джоны пишут другим Джонам в комментах о необходимости русского языка чтобы не показаться колхозниками

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:32 04-02-2026

Гость (13:31:09 04-02-2026) Американо-британские колхозники владеют русским? Колхознику ... Индусы не стали запрещать язык колонизатора, а сделали его государственным, теперь рулят в Майкрософте и заполонили Кремниевую долину. При этом свой язык почему-то не утратили.
Только невежественный человек может гордиться незнанием иностранных языков.
Только невежественный человек может гордиться незнанием иностранных языков.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:58 04-02-2026

Теперь иностранное слово официантка будет снова блюдоноска а меню - разблюдовка? Так уже было при борьбе с космополтизмом. А вообще-то закон правильный, если без перегибов.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:31 04-02-2026

Наконец-то ....давно пора.

  1 Нравится
Ответить
