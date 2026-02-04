С 1 марта вывески в России должны быть на русском. Что изменится для бизнеса

Разбираемся, кого коснутся новые правила

04 февраля 2026, 06:20, ИА Амител

Торговый центр в Барнауле / Фото: amic.ru

С 1 марта в России вступает в силу закон о защите русского языка, который расширяет требования к оформлению публичной информации. Теперь вывески, таблички, указатели, информационные стенды и сайты должны быть оформлены на русском языке — так, чтобы клиент мог понять информацию без знания иностранных языков. Ранее строго по-русски требовалось оформлять только рекламу и обязательные сведения о товаре, услугах и режиме работы. С весны перечень заметно расширяется. Как именно — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Какие слова на иностранном языке можно оставить

Исключение сделано для зарегистрированных товарных знаков. Названия брендов на английском или другом иностранном языке можно использовать без перевода — но только если они официально зарегистрированы. Сколько времени занимает такая процедура, рассказал руководитель регионального отделения "Опоры России" Евгений Госьков.

«Товарный знак в среднем, если мы посмотрим по статистике Роспатента, если он обладает достаточной различительной способностью, то в среднем это четыре месяца», — пояснил Евгений Госьков.

По словам эксперта, оформление товарного знака на английском языке по-прежнему возможно и после 1 марта. Закон о защите русского языка и законодательство о товарных знаках — это разные правовые сферы.

«Закон касается именно публичных мест — того, что видит потребитель, проходя мимо магазина или офиса. А законодательство о товарных знаках как существовало, так и продолжит действовать», — пояснил Госьков.

Какие штрафы грозят за нарушение закона?

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность:

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — штраф до 10 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

Контролировать соблюдение требований будут Роспотребнадзор, муниципальные администрации, прокуратура и антимонопольная служба.