С 1 марта вывески в России должны быть на русском. Что изменится для бизнеса
Разбираемся, кого коснутся новые правила
04 февраля 2026, 06:20, ИА Амител
С 1 марта в России вступает в силу закон о защите русского языка, который расширяет требования к оформлению публичной информации. Теперь вывески, таблички, указатели, информационные стенды и сайты должны быть оформлены на русском языке — так, чтобы клиент мог понять информацию без знания иностранных языков. Ранее строго по-русски требовалось оформлять только рекламу и обязательные сведения о товаре, услугах и режиме работы. С весны перечень заметно расширяется. Как именно — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Какие слова на иностранном языке можно оставить
Исключение сделано для зарегистрированных товарных знаков. Названия брендов на английском или другом иностранном языке можно использовать без перевода — но только если они официально зарегистрированы. Сколько времени занимает такая процедура, рассказал руководитель регионального отделения "Опоры России" Евгений Госьков.
«Товарный знак в среднем, если мы посмотрим по статистике Роспатента, если он обладает достаточной различительной способностью, то в среднем это четыре месяца», — пояснил Евгений Госьков.
По словам эксперта, оформление товарного знака на английском языке по-прежнему возможно и после 1 марта. Закон о защите русского языка и законодательство о товарных знаках — это разные правовые сферы.
«Закон касается именно публичных мест — того, что видит потребитель, проходя мимо магазина или офиса. А законодательство о товарных знаках как существовало, так и продолжит действовать», — пояснил Госьков.
Какие штрафы грозят за нарушение закона?
За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность:
для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — штраф до 10 тысяч рублей;
для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
Контролировать соблюдение требований будут Роспотребнадзор, муниципальные администрации, прокуратура и антимонопольная служба.
08:40:58 04-02-2026
Теперь получается не Макс , а мах будет
08:56:15 04-02-2026
не Мах не очень звучит. а вот Маха - наше всё!
09:20:55 04-02-2026
А что, с самого начала так нельзя было? Это же логично- живешь (ведешь бизнес) в России, будь добр уважать государственный язык...
10:31:22 04-02-2026
Гость (09:20:55 04-02-2026) А что, с самого начала так нельзя было? Это же логично- живе... а вот что на вывесках кроме торговых марок (которые остаются на языке оригинала) писали не по-русски? режим работы? или IP PUPKIN?
15:06:15 04-02-2026
Гость (10:31:22 04-02-2026) а вот что на вывесках кроме торговых марок (которые остаются... Deluxe baby,например
11:31:56 04-02-2026
Гость (09:20:55 04-02-2026) А что, с самого начала так нельзя было? Это же логично- живе... Сначала, говорите. Про тот же Мах уже вверху написали.
10:08:54 04-02-2026
Наконец-то? Да ладно!
10:39:10 04-02-2026
Почему только товарные знаки? А как быть "калледжами". Образовательные учреждения среднего звена тупо "загнали" под названия англосаксонских учебных заведений. Зачем?
12:06:08 04-02-2026
Гость (10:39:10 04-02-2026) Почему только товарные знаки? А как быть "калледжами". Образ...
А ты пишешь с компьютера или всеведующего вычислительного ящика?
15:09:51 04-02-2026
Гость (12:59:58 04-02-2026) Теперь иностранное слово официантка будет снова блюдоноска а... с ЭВМ)
18:22:02 04-02-2026
Гость (12:06:08 04-02-2026) А ты пишешь с компьютера или всеведующего вычислительног... "Тыканье", признак убогости, низшего развития и слабой позиции. Что хотели сказать то?
12:19:22 04-02-2026
Наконец-то запретят всякие sale и sold out, и wc!
12:59:58 04-02-2026
Гость (12:19:22 04-02-2026) Наконец-то запретят всякие sale и sold out, и wc!... А потом человек едет заграницу и ходит как колхозник ничего не понимая.
Наверное надо запретить ездить в те страны, где вывески не по-русски.
13:31:09 04-02-2026
Гость (12:59:58 04-02-2026) А потом человек едет заграницу и ходит как колхозник ничего ... Американо-британские колхозники владеют русским? Колхознику как раз вбили в голову мысль о том,что незнание языка метрополии это признак колхозности. Россия не была колонией Британской Империи. В отличии от бантустанов вроде Индии,Африки и прочих. Она сама была империей. Стало быть, знать этот язык в массовом порядке русичи не обязаны. На них не было бремени туземцев потому и. Дубляж надписей для залетных птиц вроде туристов еще местами допустим,но превращение русского языка в суржик с его "изи бизнесами" и "вайбами" России не нужно. Так и представляю как в США ЖК называют русскими словами,а у подростков проскакивают заимствования из нашего языка)) Представляю как Джоны пишут другим Джонам в комментах о необходимости русского языка чтобы не показаться колхозниками
15:14:32 04-02-2026
Гость (13:31:09 04-02-2026) Американо-британские колхозники владеют русским? Колхознику ... Индусы не стали запрещать язык колонизатора, а сделали его государственным, теперь рулят в Майкрософте и заполонили Кремниевую долину. При этом свой язык почему-то не утратили.
Только невежественный человек может гордиться незнанием иностранных языков.
12:59:58 04-02-2026
Теперь иностранное слово официантка будет снова блюдоноска а меню - разблюдовка? Так уже было при борьбе с космополтизмом. А вообще-то закон правильный, если без перегибов.
20:52:31 04-02-2026
Наконец-то ....давно пора.