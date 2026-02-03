Прокуратура запретила школам Вологды навязывать ученикам мессенджер Max

Использование сервиса возможно исключительно на добровольной основе

03 февраля 2026

Школа / Фото: amic.ru

В Вологде прокуратура запретила школам принуждать учеников и их родителей к использованию мессенджера Max для общения с педагогами. Об этом сообщил Совет родителей Вологодской области.

Проверка показала, что в восьми школах города всю коммуникацию с детьми и их семьями в обязательном порядке перевели в Max. После этого родители направили коллективные обращения в надзорное ведомство, указав на принудительный характер нововведения.

По итогам проверки прокуратура пришла к выводу, что использование мессенджера возможно исключительно на добровольной основе. Руководству образовательных организаций рекомендовано в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения и обеспечить свободный выбор способов общения для педагогов, школьников и их родителей.

Кроме того, прокуратура вынесла официальное предписание начальнику управления образования Вологодской области, указав на недопустимость принудительного перевода детей и их семей на использование Max.