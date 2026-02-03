НОВОСТИОбщество

Прокуратура запретила школам Вологды навязывать ученикам мессенджер Max

Использование сервиса возможно исключительно на добровольной основе

03 февраля 2026, 19:32, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

В Вологде прокуратура запретила школам принуждать учеников и их родителей к использованию мессенджера Max для общения с педагогами. Об этом сообщил Совет родителей Вологодской области.

Проверка показала, что в восьми школах города всю коммуникацию с детьми и их семьями в обязательном порядке перевели в Max. После этого родители направили коллективные обращения в надзорное ведомство, указав на принудительный характер нововведения.

По итогам проверки прокуратура пришла к выводу, что использование мессенджера возможно исключительно на добровольной основе. Руководству образовательных организаций рекомендовано в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения и обеспечить свободный выбор способов общения для педагогов, школьников и их родителей.

Кроме того, прокуратура вынесла официальное предписание начальнику управления образования Вологодской области, указав на недопустимость принудительного перевода детей и их семей на использование Max.

дети интернет школы Прокуратура

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

19:36:27 03-02-2026

Поздно спохватились, уже все школы и сады на махе.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:00 03-02-2026

Ни кто и не навязывает, просто оценки за четверть не поставят и всё. А там хочешь скачивай, хочешь не скачивай

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:08 03-02-2026

Проходили это с ковидом

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:39:08 03-02-2026

И чо, прекратили навязывать? Именно в Вологде? А в Павловске как?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:31:04 04-02-2026

конечно, лучше общаться в одном мессенджере, за школьниками нужен строгий контроль.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:42 04-02-2026

Ага и вход в электронный журнал только через госуслуги! Ни ученики, ни их родители толком не можем теперь журналом пользоваться. Самое настоящее вредительство!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:24 04-02-2026

Гость (08:42:42 04-02-2026) Ага и вход в электронный журнал только через госуслуги! Ни у... И в чем сложность? Спокойно вхожу через ГУ. Смотрю дневник. А чем там еще родителям пользоваться надо? Итоговые оценки и посещаемость? Тоже никаких проблем. Единственное, что не по всем предметам д/з бывает выставляют. Так это уже претензии к учителям филонящим.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:34 06-02-2026

Гость (08:42:42 04-02-2026) Ага и вход в электронный журнал только через госуслуги! Ни у... Если нет гос услуг- вход по паролю и логину

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров