Прокуратура запретила школам Вологды навязывать ученикам мессенджер Max
Использование сервиса возможно исключительно на добровольной основе
03 февраля 2026, 19:32, ИА Амител
В Вологде прокуратура запретила школам принуждать учеников и их родителей к использованию мессенджера Max для общения с педагогами. Об этом сообщил Совет родителей Вологодской области.
Проверка показала, что в восьми школах города всю коммуникацию с детьми и их семьями в обязательном порядке перевели в Max. После этого родители направили коллективные обращения в надзорное ведомство, указав на принудительный характер нововведения.
По итогам проверки прокуратура пришла к выводу, что использование мессенджера возможно исключительно на добровольной основе. Руководству образовательных организаций рекомендовано в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения и обеспечить свободный выбор способов общения для педагогов, школьников и их родителей.
Кроме того, прокуратура вынесла официальное предписание начальнику управления образования Вологодской области, указав на недопустимость принудительного перевода детей и их семей на использование Max.
19:36:27 03-02-2026
Поздно спохватились, уже все школы и сады на махе.
20:15:00 03-02-2026
Ни кто и не навязывает, просто оценки за четверть не поставят и всё. А там хочешь скачивай, хочешь не скачивай
20:19:08 03-02-2026
Проходили это с ковидом
23:39:08 03-02-2026
И чо, прекратили навязывать? Именно в Вологде? А в Павловске как?
07:31:04 04-02-2026
конечно, лучше общаться в одном мессенджере, за школьниками нужен строгий контроль.
08:42:42 04-02-2026
Ага и вход в электронный журнал только через госуслуги! Ни ученики, ни их родители толком не можем теперь журналом пользоваться. Самое настоящее вредительство!
08:54:24 04-02-2026
Гость (08:42:42 04-02-2026) Ага и вход в электронный журнал только через госуслуги! Ни у... И в чем сложность? Спокойно вхожу через ГУ. Смотрю дневник. А чем там еще родителям пользоваться надо? Итоговые оценки и посещаемость? Тоже никаких проблем. Единственное, что не по всем предметам д/з бывает выставляют. Так это уже претензии к учителям филонящим.
22:36:34 06-02-2026
Гость (08:42:42 04-02-2026) Ага и вход в электронный журнал только через госуслуги! Ни у... Если нет гос услуг- вход по паролю и логину