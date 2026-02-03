Родители убитого в Петербурге ребенка могли заставить мальчика шантажировать педофила
Дети в семье часто болели и не посещали школу
03 февраля 2026, 16:22, ИА Амител
В расследовании убийства девятилетнего мальчика в конце января появились новые шокирующие детали. По версии следствия, родители погибшего ребенка могли быть вовлечены в схему шантажа подозреваемого в педофилии, что в итоге привело к трагедии. Сам мальчик рос в многодетной неблагополучной семье, где воспитывалось семеро детей, пишет Shot.
Его мать и отчим сознательно не оформляли официальный брак, чтобы получать повышенные социальные выплаты. Оба взрослых не работали, а отец периодически надолго пропадал из дома. Дети в семье часто болели и не посещали школу. Максима (имя изменено. — Прим. ред.), как выяснилось, вообще не планировали отправлять на учебу. К девяти годам он не окончил ни одного класса, а вместо этого помогал семье, подрабатывая на парковке у местного торгового центра, где протирал фары автомобилям. Именно там его, предположительно, и заметил 38-летний подозреваемый.
По предварительной информации, мужчина не похищал ребенка сразу. Сначала он предложил мальчику интимные услуги за пять тысяч рублей, но тот отказался и рассказал обо всем родителям. По одной из версий, именно мать и отчим могли придумать схему шантажа, чтобы вымогать у педофила крупную сумму в полмиллиона рублей. Таких денег их семья не видела давно.
Однако планам не суждено было сбыться. По данным следствия, подозреваемый убил мальчика в день похищения, 30 января. На следующий день он звонил собственной матери и сообщал, что у него все в порядке. Тело ребенка было обнаружено позже; оно пролежало в воде трое суток. Расследование уголовного дела продолжается.
16:26:29 03-02-2026
ну что , повышать демографию ?
16:27:03 03-02-2026
Тв@ри.
16:29:36 03-02-2026
Да что ж творится....
16:38:15 03-02-2026
Еще нарожают. ради выплат.. повышайте скорее
16:51:42 03-02-2026
Необходимо возвращать высшую меру.
17:59:38 03-02-2026
Гость (16:51:42 03-02-2026) Необходимо возвращать высшую меру. ... Тут кому ты высшую меру присмотрел? Родителям?
17:45:58 03-02-2026
Какие проблемы то . Еще нарожают
17:54:14 03-02-2026
Дети в семье часто болели и не посещали школу. Максима (имя изменено. — Прим. ред.), как выяснилось, вообще не планировали отправлять на учебу. К девяти годам он не окончил ни одного класса - что по соц службам?
18:21:32 03-02-2026
Как такие говорят, им государство платит за количество, а не за качество.
18:22:19 03-02-2026
Жалко мальчика.
20:34:30 03-02-2026
Версий много, а факт -педофил-гомосек убил ребенка.
20:49:13 03-02-2026
Педофилы России пошли в атаку.
20:58:55 03-02-2026
Олег (20:49:13 03-02-2026) Педофилы России пошли в атаку.... Бардак в стране, вот всякая шушира всплывает наружу.
22:32:50 03-02-2026
Гость (20:58:55 03-02-2026) Бардак в стране, вот всякая шушира всплывает наружу.... Мдя. Буратино в детстве не читал явно.
08:58:12 04-02-2026
Олег (20:49:13 03-02-2026) Педофилы России пошли в атаку....
Ты такую фигню тут пишешь. Уже Мусика в тупости переплюнул.