Родители убитого в Петербурге ребенка могли заставить мальчика шантажировать педофила

Дети в семье часто болели и не посещали школу

03 февраля 2026, 16:22, ИА Амител

Родители мальчика / Источник фото: Shot
Родители мальчика / Источник фото: Shot

В расследовании убийства девятилетнего мальчика в конце января появились новые шокирующие детали. По версии следствия, родители погибшего ребенка могли быть вовлечены в схему шантажа подозреваемого в педофилии, что в итоге привело к трагедии. Сам мальчик рос в многодетной неблагополучной семье, где воспитывалось семеро детей, пишет Shot.

Его мать и отчим сознательно не оформляли официальный брак, чтобы получать повышенные социальные выплаты. Оба взрослых не работали, а отец периодически надолго пропадал из дома. Дети в семье часто болели и не посещали школу. Максима (имя изменено. — Прим. ред.), как выяснилось, вообще не планировали отправлять на учебу. К девяти годам он не окончил ни одного класса, а вместо этого помогал семье, подрабатывая на парковке у местного торгового центра, где протирал фары автомобилям. Именно там его, предположительно, и заметил 38-летний подозреваемый.

По предварительной информации, мужчина не похищал ребенка сразу. Сначала он предложил мальчику интимные услуги за пять тысяч рублей, но тот отказался и рассказал обо всем родителям. По одной из версий, именно мать и отчим могли придумать схему шантажа, чтобы вымогать у педофила крупную сумму в полмиллиона рублей. Таких денег их семья не видела давно.

Однако планам не суждено было сбыться. По данным следствия, подозреваемый убил мальчика в день похищения, 30 января. На следующий день он звонил собственной матери и сообщал, что у него все в порядке. Тело ребенка было обнаружено позже; оно пролежало в воде трое суток. Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемый в убийстве мальчика / Фото: кадр из видео Следственного комитета РФ

