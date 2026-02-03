"Знаешь его? Он попал в ДТП". Полиция Алтайского края предупредила о схеме мошенничества

В сообщениях с такими заголовками скрываются вирусные файлы, которые дают злоумышленникам доступ к личным данным

03 февраля 2026, 12:35, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Полиция Алтайского края предупреждает жителей о новой схеме телефонного мошенничества, которая активно распространяется через популярные мессенджеры. Злоумышленники рассылают сообщения с провокационными заголовками, такими как "Ты на фото" или "Знаешь его? Он попал в ДТП", в которых скрывается вредоносный файл.

По данным правоохранительных органов, при открытии такого вложения на смартфон дистанционно устанавливается вредоносная программа. Это позволяет мошенникам получить полный доступ к личным данным, аккаунтам жертвы и, в конечном итоге, похитить деньги с банковских счетов.

«Не любопытствуйте! В сообщении с таким названием не ваше фото, а вредоносный файл», — предупредили полицейские.

Специалисты рекомендуют никогда не открывать подозрительные файлы и сразу удалять такие сообщения.