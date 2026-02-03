"Знаешь его? Он попал в ДТП". Полиция Алтайского края предупредила о схеме мошенничества
В сообщениях с такими заголовками скрываются вирусные файлы, которые дают злоумышленникам доступ к личным данным
03 февраля 2026, 12:35, ИА Амител
Полиция Алтайского края предупреждает жителей о новой схеме телефонного мошенничества, которая активно распространяется через популярные мессенджеры. Злоумышленники рассылают сообщения с провокационными заголовками, такими как "Ты на фото" или "Знаешь его? Он попал в ДТП", в которых скрывается вредоносный файл.
По данным правоохранительных органов, при открытии такого вложения на смартфон дистанционно устанавливается вредоносная программа. Это позволяет мошенникам получить полный доступ к личным данным, аккаунтам жертвы и, в конечном итоге, похитить деньги с банковских счетов.
«Не любопытствуйте! В сообщении с таким названием не ваше фото, а вредоносный файл», — предупредили полицейские.
Специалисты рекомендуют никогда не открывать подозрительные файлы и сразу удалять такие сообщения.
13:38:38 03-02-2026
в которых скрывается вредоносный файл -- который пишут те же, кто пишет операционку. В этом и идея смартфонов и виртуальных денег
14:48:53 03-02-2026
Мне на днях пришло такое сообщение как раз в максе, который как утверждали самый защищенный мессенджер в мире.