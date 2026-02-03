"Аэрофлот" впервые с 2024 года проиндексирует тарифы на билеты экономкласса

Это позволит незначительно компенсировать существенный рост расходов авиакомпании

03 февраля 2026, 15:58, ИА Амител

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о важном изменении в ценовой политике — впервые с 2024 года будет проведена индексация "плоских" тарифов.

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, это решение направлено на частичную компенсацию возросших расходов компании, в том числе связанных с увеличением стоимости наземного обслуживания в аэропортах.

Несмотря на индексацию, компания продолжает придерживаться своей социальной миссии — обеспечивать россиян доступными перелетами в отдаленные регионы страны. При этом цены на билеты по популярным направлениям остаются существенно ниже себестоимости.

С 3 февраля открывается продажа билетов по субсидированным и "плоским" тарифам на рейсы весенне-летнего расписания из Москвы в города Дальневосточного федерального округа. Пассажиры смогут приобретать билеты до 25 октября включительно.

Напомним, программа "плоских" тарифов действует с 2015 года и реализуется за счет собственных средств авиакомпании. С 2018 года к ней присоединилась дочерняя авиакомпания "Россия", а с 2024 года в программе участвует авиакомпания iFly на условиях лизинга.

Особенности "плоских" тарифов — это фиксированная цена билета, включенное одно место багажа и доступность для всех пассажиров независимо от возраста и региона проживания.

Отмечается, что в 2026 году программа субсидируемых государством перелетов расширена до 25 направлений. Билеты по дальневосточным субсидированным тарифам доступны для жителей ДФО и льготных категорий граждан. Также в ближайшее время начнется продажа билетов на рейсы авиакомпании "Аврора" между дальневосточными городами.

