Владельцу сауны в Прокопьевске предъявили обвинение в гибели пятерых подростков

Следствие считает, что руководитель заведения организовал опасные услуги без соблюдения правил пожарной безопасности

04 февраля 2026, 10:00, ИА Амител

Автомобиль следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Следственный комитет России по Кемеровской области предъявил обвинение 42-летнему организатору отеля-сауны в Прокопьевске по статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") в связи с гибелью пятерых несовершеннолетних при пожаре 31 января.

По версии следствия, он совместно с братом-предпринимателем незаконно организовал работу бани в помещении на ул. Кубанской с грубейшими нарушениями пожарной безопасности: отсутствовали необходимые средства пожаротушения и доступные эвакуационные выходы.

Не имея специального образования, обвиняемый сам проводил для персонала инструктажи по технике безопасности.

Эти нарушения привели к трагедии: администратор, зная о них, впустила в сауну шестерых подростков без взрослых, оставила их одних и, не контролируя температуру, дважды добавила в печь топливо, что вызвало возгорание.

В результате пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет отравились угарным газом, не имея возможности эвакуироваться.

Ранее брат обвиняемого был арестован, а администратор помещена под домашний арест. По делу допрошены более 30 свидетелей и назначено свыше десяти экспертиз. Следствие решает вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.