В Тальменке при пожаре в летней кухне погиб мужчина

Предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении

03 февраля 2026, 11:30, ИА Амител

Место возгорания / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В поселке Тальменка в результате пожара в надворной постройке погиб мужчина. Возгорание произошло в летней кухне на площади около 24 квадратных метров, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

На место выезжали восемь пожарных и три единицы техники, которые оперативно ликвидировали огонь.

По предварительной версии следствия, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Тело погибшего было обнаружено сотрудниками МЧС непосредственно на месте происшествия. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.