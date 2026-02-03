Украинские мошенники продают полную аудиозапись обмана Ларисы Долиной
В качестве доказательств предоставляют обрывки разговора с певицей
03 февраля 2026, 16:25, ИА Амител
Мошенники начали предлагать необычную запись в Telegram-каналах: за сумму от 7,5 до 11 тысяч долларов (что эквивалентно приблизительно 580–850 тысячам рублей) якобы можно приобрести шестичасовую аудиозапись телефонного разговора, в котором жертвой "развода" стала известная певица Лариса Долина. Об этом сообщает Mash.
Согласно опубликованной информации, расчет за материал производится исключительно в криптовалюте.
К подобным действиям могут быть причастны злоумышленники, находящиеся на территории Украины. Telegram-канал также опубликовал пятиминутный фрагмент подобной беседы в качестве подтверждения своих слов.
В данной записи Долина разговаривает с человеком, представившимся сотрудником спецслужб, который сообщает ей о якобы имеющейся опасности прослушивания ее телефона.
Лжесотрудник предлагает установить некое приложение "для защиты устройства" и затем осуществить банковский перевод. Мошенник также настаивает на том, чтобы Долина осталась одна во время разговора.
16:29:01 03-02-2026
этот мир сошёл с ума.
Верните мой 2009
Вначале обманули.
А сейчас "продают" запись о том как это сделали...
17:39:53 03-02-2026
Шинник (16:29:01 03-02-2026) этот мир сошёл с ума.Верните мой 2009Вначале обманул...
Учебный материал
16:29:16 03-02-2026
Сгенерировали и лохам впаривают.
16:49:53 03-02-2026
скоро на всех торрентах 😂
17:16:03 03-02-2026
Мы должны скинуться всем народом
17:48:27 03-02-2026
Про Брежнева в Союзе меньше писали, чем сейчас про Долину)))
18:52:17 03-02-2026
Откуда там шесть часов? - Здравствуйте, это Долина? Да, Долина. - О, Долина, дай миллион! - Диктуйте номер. А я Полинку потом кину. ВСЁ!
19:47:53 03-02-2026
Если можно отследить, надо покупать и наказывать продавца..
20:21:25 03-02-2026
Вот и доказательства того что Долина находилась под внешним влиянием, первое решение суда было вынесено правильно, по закону, а вот верховный суд оказался под влиянием общественного мнения, которое было создано покупателем, Долина рассчитывалась наличными это должно было остановить сделку, но Лурье почему-то это не остановило.
22:43:18 03-02-2026
Гость (20:21:25 03-02-2026) Вот и доказательства того что Долина находилась под внешним ... Чё? Долина рассчитывалась наличными? Она продавала, а не покупала
08:20:02 04-02-2026
Гость (22:43:18 03-02-2026) Чё? Долина рассчитывалась наличными? Она продавала, а не пок... Наличный расчет это большие риски и риэлторы это знают, от таких сделок сразу отказываются, но Лурье не остановило ничего от рискованной покупки при этом сама Лурье имеет риэлторский бизнес и ей ли это не знать.
10:03:11 04-02-2026
Гость (08:20:02 04-02-2026) Наличный расчет это большие риски и риэлторы это знают, от ... А поподробнее об опасности рассчёта наличкой?
08:22:28 04-02-2026
Гость (20:21:25 03-02-2026) Вот и доказательства того что Долина находилась под внешним ... И что с того? Лурье добросовестный покупатель квартиры.
А бабушка пусть в суд на мошенников подаёт и возвращает свои деньги.
Благо,адвокаты у неё знатные "Борщевский и К"
03:34:23 04-02-2026
Старенькая бабуля долина, ветхая старушка Божий одуван
12:39:23 04-02-2026
Ну то есть ее обманули, по закону сделка недействительна, Долиной квартиру, Лурье она должна была вернуть деньги. Судам, особенно высоким, надо бы знать азы гражданского права. Этой норме наверное больше тысячи лет, она еще в Римском праве была. Иначе сработает в обратную сторону, будут прессовать бабушек и подставлять типа добросовестного покупателя, который типа ничего не подозревал