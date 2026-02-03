НОВОСТИПроисшествия

Украинские мошенники продают полную аудиозапись обмана Ларисы Долиной

В качестве доказательств предоставляют обрывки разговора с певицей

03 февраля 2026, 16:25, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС
Мошенники начали предлагать необычную запись в Telegram-каналах: за сумму от 7,5 до 11 тысяч долларов (что эквивалентно приблизительно 580–850 тысячам рублей) якобы можно приобрести шестичасовую аудиозапись телефонного разговора, в котором жертвой "развода" стала известная певица Лариса Долина. Об этом сообщает Mash.

Согласно опубликованной информации, расчет за материал производится исключительно в криптовалюте.

К подобным действиям могут быть причастны злоумышленники, находящиеся на территории Украины. Telegram-канал также опубликовал пятиминутный фрагмент подобной беседы в качестве подтверждения своих слов.

В данной записи Долина разговаривает с человеком, представившимся сотрудником спецслужб, который сообщает ей о якобы имеющейся опасности прослушивания ее телефона.

Лжесотрудник предлагает установить некое приложение "для защиты устройства" и затем осуществить банковский перевод. Мошенник также настаивает на том, чтобы Долина осталась одна во время разговора.

Комментарии 15

Avatar Picture
Шинник

16:29:01 03-02-2026

этот мир сошёл с ума.
Верните мой 2009
Вначале обманули.
А сейчас "продают" запись о том как это сделали...

Avatar Picture
Гость

17:39:53 03-02-2026

Шинник (16:29:01 03-02-2026) этот мир сошёл с ума.Верните мой 2009Вначале обманул...
Учебный материал

Avatar Picture
Олег

16:29:16 03-02-2026

Сгенерировали и лохам впаривают.

Avatar Picture
Элен без ребят

16:49:53 03-02-2026

скоро на всех торрентах 😂

Avatar Picture
Гость

17:16:03 03-02-2026

Мы должны скинуться всем народом

Avatar Picture
Юс

17:48:27 03-02-2026

Про Брежнева в Союзе меньше писали, чем сейчас про Долину)))

Avatar Picture
Гость

18:52:17 03-02-2026

Откуда там шесть часов? - Здравствуйте, это Долина? Да, Долина. - О, Долина, дай миллион! - Диктуйте номер. А я Полинку потом кину. ВСЁ!

Avatar Picture
dok_СФ

19:47:53 03-02-2026

Если можно отследить, надо покупать и наказывать продавца..

Avatar Picture
Гость

20:21:25 03-02-2026

Вот и доказательства того что Долина находилась под внешним влиянием, первое решение суда было вынесено правильно, по закону, а вот верховный суд оказался под влиянием общественного мнения, которое было создано покупателем, Долина рассчитывалась наличными это должно было остановить сделку, но Лурье почему-то это не остановило.

Avatar Picture
Гость

22:43:18 03-02-2026

Гость (20:21:25 03-02-2026) Вот и доказательства того что Долина находилась под внешним ... Чё? Долина рассчитывалась наличными? Она продавала, а не покупала

Avatar Picture
Гость

08:20:02 04-02-2026

Гость (22:43:18 03-02-2026) Чё? Долина рассчитывалась наличными? Она продавала, а не пок... Наличный расчет это большие риски и риэлторы это знают, от таких сделок сразу отказываются, но Лурье не остановило ничего от рискованной покупки при этом сама Лурье имеет риэлторский бизнес и ей ли это не знать.

Avatar Picture
Гость

10:03:11 04-02-2026

Гость (08:20:02 04-02-2026) Наличный расчет это большие риски и риэлторы это знают, от ... А поподробнее об опасности рассчёта наличкой?

Avatar Picture
Гость

08:22:28 04-02-2026

Гость (20:21:25 03-02-2026) Вот и доказательства того что Долина находилась под внешним ... И что с того? Лурье добросовестный покупатель квартиры.
А бабушка пусть в суд на мошенников подаёт и возвращает свои деньги.
Благо,адвокаты у неё знатные "Борщевский и К"

Avatar Picture
Ваня

03:34:23 04-02-2026

Старенькая бабуля долина, ветхая старушка Божий одуван

Avatar Picture
Гость

12:39:23 04-02-2026

Ну то есть ее обманули, по закону сделка недействительна, Долиной квартиру, Лурье она должна была вернуть деньги. Судам, особенно высоким, надо бы знать азы гражданского права. Этой норме наверное больше тысячи лет, она еще в Римском праве была. Иначе сработает в обратную сторону, будут прессовать бабушек и подставлять типа добросовестного покупателя, который типа ничего не подозревал

