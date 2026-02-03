Украинские мошенники продают полную аудиозапись обмана Ларисы Долиной

В качестве доказательств предоставляют обрывки разговора с певицей

03 февраля 2026, 16:25, ИА Амител

Мошенники начали предлагать необычную запись в Telegram-каналах: за сумму от 7,5 до 11 тысяч долларов (что эквивалентно приблизительно 580–850 тысячам рублей) якобы можно приобрести шестичасовую аудиозапись телефонного разговора, в котором жертвой "развода" стала известная певица Лариса Долина. Об этом сообщает Mash.

Согласно опубликованной информации, расчет за материал производится исключительно в криптовалюте.

К подобным действиям могут быть причастны злоумышленники, находящиеся на территории Украины. Telegram-канал также опубликовал пятиминутный фрагмент подобной беседы в качестве подтверждения своих слов.

В данной записи Долина разговаривает с человеком, представившимся сотрудником спецслужб, который сообщает ей о якобы имеющейся опасности прослушивания ее телефона.

Лжесотрудник предлагает установить некое приложение "для защиты устройства" и затем осуществить банковский перевод. Мошенник также настаивает на том, чтобы Долина осталась одна во время разговора.