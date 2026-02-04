Боец СВО из Якутии ожил после смерти, когда его увозили в морг
Дьулустаан Иванов занимался укреплением блиндажа, когда получил тяжелое ранение от снайпера противника
04 февраля 2026, 09:37, ИА Амител
Военнослужащий из Якутии Дьулустаан Иванов был тяжело ранен в зоне СВО и его признали погибшим, однако он пришел в себя во время транспортировки в морг. Об этом случае рассказывает kp.ru.
Иванов оказался на передовой после объявления мобилизации в начале спецоперации, где служил в танковых войсках на Запорожском направлении, а затем был переведен в штурмовой отряд "Якут".
В декабре 2022 года, когда Дьулустаан занимался укреплением блиндажа, он получил тяжелое ранение от снайпера противника. Пуля задела спину, повредив жизненно важные органы: спинной мозг, печень, легкие и кишечник. В результате боец потерял значительное количество крови.
Его срочно эвакуировали в полевой госпиталь. Во время хирургического вмешательства у Иванова произошла остановка сердца, и врачи констатировали смерть, приступив к подготовке тела к отправке в морг.
«Однако произошло необъяснимое: Дьулустаан вновь открыл глаза», — сообщает издание.
Медсестра, присутствовавшая при этом, потеряла сознание от изумления, а солдата немедленно вернули на операционный стол.
По словам Дьулустаана, во время клинической смерти он наблюдал себя, лежащего на больничной койке, и заметил вошедшего в палату старца с белой бородой и золотым крестом на головном уборе.
«Он перекрестил меня, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал: "Тебе еще рано"», — вспоминает боец.
После этого инцидента мужчина решил принять крещение, обряд был совершен прямо в больничной палате.
11:14:28 04-02-2026
А если бы он не пришел в себя? А сколько не пришло и их отправили в морг?
12:28:24 04-02-2026
врачи констатировали смерть --- дурдом. Но его впечатления во время клинической смерти интересны
15:36:04 04-02-2026
Гость (12:28:24 04-02-2026) врачи констатировали смерть --- дурдом. Но его впечатления в... Мне во время обычного сна иногда покруче сюжеты приходят. Парню здоровья, я не врач, но мне кажется, что после такого ранения непросто ему сейчас. Даже после 3-х лет после ранения