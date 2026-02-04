Боец СВО из Якутии ожил после смерти, когда его увозили в морг

Дьулустаан Иванов занимался укреплением блиндажа, когда получил тяжелое ранение от снайпера противника

04 февраля 2026, 09:37, ИА Амител

Дьулустаан Иванов / Фото из личного архива героя

Военнослужащий из Якутии Дьулустаан Иванов был тяжело ранен в зоне СВО и его признали погибшим, однако он пришел в себя во время транспортировки в морг. Об этом случае рассказывает kp.ru.

Иванов оказался на передовой после объявления мобилизации в начале спецоперации, где служил в танковых войсках на Запорожском направлении, а затем был переведен в штурмовой отряд "Якут".

В декабре 2022 года, когда Дьулустаан занимался укреплением блиндажа, он получил тяжелое ранение от снайпера противника. Пуля задела спину, повредив жизненно важные органы: спинной мозг, печень, легкие и кишечник. В результате боец потерял значительное количество крови.

Его срочно эвакуировали в полевой госпиталь. Во время хирургического вмешательства у Иванова произошла остановка сердца, и врачи констатировали смерть, приступив к подготовке тела к отправке в морг.

«Однако произошло необъяснимое: Дьулустаан вновь открыл глаза», — сообщает издание.

Медсестра, присутствовавшая при этом, потеряла сознание от изумления, а солдата немедленно вернули на операционный стол.

По словам Дьулустаана, во время клинической смерти он наблюдал себя, лежащего на больничной койке, и заметил вошедшего в палату старца с белой бородой и золотым крестом на головном уборе.

«Он перекрестил меня, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал: "Тебе еще рано"», — вспоминает боец.

После этого инцидента мужчина решил принять крещение, обряд был совершен прямо в больничной палате.

