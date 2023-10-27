28 октября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Купить продукты от местных производителей можно будет по шести адресам

27 октября 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле в субботу, 28 октября, проведут очередные продовольственные ярмарки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

пр. Ленина,71;

ул. 50 лет СССР, 51а;

пл. Народная;

ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

пр. Красноармейский, 36;

ул. Чайковского, 21а.

Там можно будет купить мясо, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств региона.

Аналогичные ярмарки проходили в Барнауле 21 октября. Тогда горожане потратили на них 2,8 млн рублей.