28 октября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
Купить продукты от местных производителей можно будет по шести адресам
27 октября 2023, 10:18, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле в субботу, 28 октября, проведут очередные продовольственные ярмарки, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- пр. Ленина,71;
- ул. 50 лет СССР, 51а;
- пл. Народная;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- пр. Красноармейский, 36;
- ул. Чайковского, 21а.
Там можно будет купить мясо, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств региона.
Аналогичные ярмарки проходили в Барнауле 21 октября. Тогда горожане потратили на них 2,8 млн рублей.
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