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Подвиг Зои Космодемьянской: правда и ложь

, ИА "Амител"
29 ноября 1941 года нацистскими оккупантами была казнена комсомолка Зоя Космодемьянская – героиня с непростой судьбой

У наших героев подчас непростая судьба – они порой не только принимают мученическую смерть, но и становятся предметом атак уже долгие годы спустя. Так произошло и с юной советской героиней – Зоей Космодемьянской. Родилась она 13 сентября 1923 года, а 29 ноября 1941 года была казнена нацистскими оккупантами. В день ее рождения Amic.ru вспоминает о непростой и трагической судьбе героини, в том числе и посмертной.

По зову сердца

Она родилась в учительской семье, увлекалась историей и литературой, мечтала поступить в Литинститут. Возможно, стала бы поэтессой или детской писательницей. Но грянувшая война жестоко перекроила судьбы молодого поколения, преисполненного энтузиазма и ярких чувств.

Именно энтузиазм привел 31 октября 1941 года в числе двух тысяч комсомольцев-добровольцев 18-летнюю Зою Космодемьянскую к столичному кинотеатру "Колизей" на место сбора. Зою определили в диверсионно-разведывательную часть. После непродолжительного обучения ее бойцы приступили к выполнению боевых заданий.

Нацистские оккупанты в то время продвигались к Москве. Космодемьянскую вместе с диверсионной группой перебросили в район деревни Петрищево Верейского района. Практически в каждом доме деревни расположились офицеры оккупантов, а также их командно-технические пункты. 28 ноября 1941 года Зое удалось поджечь дом, где находился немецкий узел связи, что надолго затруднило взаимодействие нескольких нацистских частей, находившихся под советской столицей.

Донос и гибель

Часть товарищей, с которыми Зоя отправлялась на выполнение боевой операции, были схвачены, с остальными она разминулась. Положение было отчаянное, но девушка решила продолжать выполнение задачи.

В одном из домов жил назначенный оккупантами стражником (то есть смотрящим за тем, чтобы партизаны не поджигали дома) некий С.А. Свиридов. Стражникам (так их официально называли) выдали белые повязки и велели следить за окружающей обстановкой. Зоя попыталась поджечь сарай Свиридова, но была замечена им. Тот немедленно доложил о партизанке четырем офицерам и переводчику, которые квартировали у него. Был вызван солдатский отряд, который и схватил укрывшуюся в сарае Зою.

Свиридова за донос наградили бутылкой водки. Впрочем, через несколько месяцев, когда в деревню вернулись советские войска, он был расстрелян за пособничество.

После избиений и пыток, на следующий день, 29 ноября 1941 года, девушка была повешена. Именно после ее гибели в военный обиход вошло выражение: "Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете!", которое она произнесла незадолго до казни. А ее последними словами были: "Мне не страшно умирать, товарищи. Это счастье – умереть за свой народ!", "Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придет!"

"Правдоискательство" и его развенчание

В перестроечные годы под вывеской "поиска правды" многие принялись пересматривать эпизоды отечественной истории и "развенчивать" ее героев. Не избежала нападок и Зоя Космодемьянская.

Одни "исследователи" утверждали, что девушка поджигала дома мирных жителей, а самих немцев в Петрищево не было. Другие "выяснили", что Зоя Космодемьянская была больна шизофренией, что якобы обусловило ее ненависть к мирным жителям, оказавшимся на оккупированной территории. Отчасти эти нападки объяснялись тем, что героиня в советский период, как и многие другие павшие в ту войну, была фактически канонизирована, и факты, которые выбивались из официально созданного образа, просто замалчивались.

Например, замалчивались ее непростые взаимоотношения с одноклассниками – Зоя не терпела двуличности и прямо высказывала всю правду в лицо (сказалось воспитание отца, выходца из духовного сословия), что не всегда нравилось товарищам. Не говорилось и о том, что она подвергалась избиению со стороны двух местных жительниц деревни (также позднее расстрелянных).

Впрочем, все "развенчивающие" подвиг Зои Космодемьянской мифы были опровергнуты историками уже в постсоветский период. Историк Михаил Горинов, проделавший огромную работу по установлению правды в деле героини, так закончил свой материал в № 1 за 2003 год журнала "Отечественная история": 

"…В приведенных воспоминаниях и документах Зоя Космодемьянская предстает перед нами натурой сложной, утонченной, романтически возвышенной, болезненно реагирующей на несовершенство мира, его несоответствие высоким идеалам. Разрыв между мечтой и действительностью переживается ею необычайно остро, приводит девочку к отчуждению от окружающих, одиночеству, нервному срыву. Через год к этому добавляется тяжелейшая болезнь. Однако Зоя находит в себе душевные и физические силы вынести мучительный курс лечения, преодолеть болезнь, догнать в учебе одноклассников... А всего через несколько месяцев у нее найдутся силы и для большего. Для того чтобы вынести пытки, но не предать боевых товарищей. Для того чтобы отдать жизнь за Родину. Для того чтобы еще раз доказать себе и миру, что не все люди – эгоисты..." 

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Комментарии

13.09.2019 09:02
- гость -

Да, уж, отцы-командиры бросили неподготовленного ребенка в топку войны...

13.09.2019 09:03
Медведь-шатун

Да, светлая память, не много молодых людей сейчас способны на самопожертвование ради Родины, потому как родина у нас сейчас очень " дорого" стоит для народа....

13.09.2019 09:15
- гость -

Когда читаю, как "перемывают косточки" людям погибшим на войне и становится очень обидно. Даже просто, не перейдя на сторону врага и погибнув это уже подвиг, это уже капля к победе над врагом.

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