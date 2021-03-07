Воскресенье, 7 Март, 09:14

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,43
€ 88,93
-1°


4312181 +0
Обь
-12см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Новости

Быть Стэнли Кубриком: какие шедевры снял один из главных режиссеров ХХ века

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
От "Космической Одиссеи" до "С широко закрытыми глазами"

Одного из самых великих режиссеров в истории кино – Стэнли Кубрика – не стало ровно 22 года назад. Он умер 7 марта 1999 года. За свою карьеру Кубрик подарил миру несколько шедевров, которые входят во все списки самых важных фильмов в истории кинематографа.

При этом для одной части зрителей этот режиссер казался всегда сложным, претензионным, другая же считает его автором, который открыл новые горизонты в области кинематографа. Вспоминаем, какие шедевры подарил миру Стэнли Кубрик.

"Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" (1964)

Первые фильмы Кубрик делал на собственные деньги и пожертвования друзей, а в 1954 году вместе с продюсером Джеймсом Б. Харрисом Кубрик организовал собственную кинокомпанию. После малобюджетного фильма "Поцелуй убийцы" (1955) и криминальной драмы "Убийство" (1956) вышел первый его масштабный фильм — "Тропы славы", где главную роль сыграл Кирк Дуглас. Именно он в 1960 году в качестве актера и одновременно исполнительного продюсера фильма "Спартак" пригласил Кубрика на место уволенного режиссера Энтони Манна. После фильма "Спартак" Стэнли Кубрик приобрел всемирную славу и мог браться за любые понравившиеся ему проекты. Так и получилось с картиной "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу", которая моментально приобрела культовый статус. Критик Роджер Эберт написал, что это лучший сатирический фильм, когда-либо сделанный. Сценарной основой фильма послужил роман "Красная Тревога", написанный бывшим капитаном авиации ВВС США Питером Джорджом.

Фильм стал прообразом антивоенных движений в поздних 1960-х годах. В фильме было показано в высшей степени скептическое отношение к военной политике США, которая считалась идеальной до момента выпуска фильма.

"2001 год: Космическая Одиссея" (1968)

На работу над следующим проектом Кубрик потратил около пяти лет. "Космическая Одиссея" — экранизация романа писателя Артура Кларка. Фильм моментально укрепил режиссера в качестве одного из самых влиятельных авторов Голливуда. "Космическая Одиссея" оказала влияние на весь жанр научно-популярного кино. Картина рассказывает о серии встреч людей с таинственными чёрными монолитами, воздействующими на ход человеческой эволюции. Первая состоялась на заре истории. Второй раз люди находят монолит на Луне в эпоху освоения человеком околоземного пространства. Сюжет фильма до сих пор вызывает много дискуссий, а великолепное использование классической музыки Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра" и вальс Иоганна Штрауса "Голубой Дунай" навсегда вошло во все киноучебники.

"Заводной апельсин" (1971)

Настоящую сенсацию вызвал и следующий фильм Кубрика — "Заводной апельсин" (1971) по одноименному сатирическому роману Энтони Бёрджеса. При этом сам Кубрик мечтал сделать фильм о Наполеоне Бонапарте, но этим мечтам так и не удалось сбыться. Фильм "Заводной апельсин" стал самым скандальным в фильмографии автора. Фильм был выпущен с рейтингом X (NC-17) на территории США, что вызвало значительные споры. А постер фильма был создан легендарным дизайнером Биллом Голдом. Главную роль сыграл Малколм Макдауэлл. "Заводной апельсин" из-за обилия секса и насилия был запрещен судом Великобритании с формулировкой "зло как таковое". Однако же часть зрителей и критиков приняли фильм с восхищением.

"Барри Линдон" (1975)

Следующий фильм Кубрика, вышедший в 1975 году, был адаптацией романа Уильяма Мейкписа Теккерея "Счастье Барри Линдона", также известного как "Барри Линдон", плутовского романа о приключениях и злоключениях ирландского игрока и авантюриста 18-го века.

"Живописное и точное по ритмическому рисунку зрелище эпохи наполеоновских походов, утверждавшее неминуемость победы времени и смерти над жизнью", – писал один из американских критиков после выхода фильма. Мартин Скорсезе назвал "Барри Линдона" любимой картиной, а Стивен Спилберг сравнил работу Кубрика с трехчасовой прогулкой по музею. Великое костюмное кино, в котором режиссер приблизился к мечте об экранизации наполеоновской эпохи.

"Сияние" (1980)

Возможно, самый страшный фильм в истории кино. Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который не очень любил прочтения книги Кубриком. Режиссер создал притчу о тайнах бытия и человеческой ненависти, сделанную в традициях готического романа. В главной роли снялся блистательный Джек Николсон. Для него это наряду с "Пролетая над гнездом кукушки" и "Китайским кварталом" одна из лучших ролей в кино.

"С широко закрытыми глазами" (1999)

Следующий фильм Кубрика "Цельнометаллическая оболочка" (1987) посвящен теме войны во Вьетнаме. Этот фильм вызвал противоречивые отклики у зрителей и критиков.

Последний фильм, снятый Стэнли Кубриком и соединивший превосходный актерский дуэт из Тома Круза и Николь Кидман, –"С широко закрытыми глазами" (1999). Он снимался в течение почти двух лет в обстановке секретности. Мнения о картине разошлись кардинально — от "совершенно невразумительной драмы" до "последнего шедевра ХХ века". После четырех дней с момента окончания работы над монтажом Стэнли Кубрик умер. После себя он оставил несколько шедевров и много нереализованных проектов. В частности, вышеупомянутый фильм о Наполеоне. В 2001 году Стивен Спилберг выпустил фильм "Искусственный интеллект", воплотив в жизнь давнюю мечту Кубрика, который навсегда останется одним из главных режиссеров в истории кино.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

26.07.2016 07:21
- гость -

Именно он в 1960 году Кирк Дуглас в качестве актер и одновременно исполнительный продюсер фильма "Спартак" пригласил Кубрика...

Тяжеловато с утра догадываться о падежах и окончаниях.

26.07.2016 07:24
- гость -

Это у вас утро,а у нас вечер.

26.07.2016 07:31
- гость -

добрый вечер, доктор Стрейнджлав)

26.07.2016 07:35
- гость -

Доброе утро воспитанный гость.

26.07.2016 08:30
- гость -

А кто назначил Кубрика самым главным режиссером 20 века?

26.07.2016 08:38
- гость -

Ну как?Он же за наших,значит главный.

26.07.2016 08:53
- гость -

а ваши - это какие?

26.07.2016 09:02
- гость -

А наши это которые главные.

26.07.2016 09:10
- гость -

Вы в жизни такие же, как в комментах?

26.07.2016 09:11
ckfdf

У нас тоже есть куча "главных режиссёров", как то Тарковский, Соловьёв, Муратова, Герман и т.д., да только кто же их смотрит. Думается что истинный талант не столько в том чтобы снять не попкорновую жвачку, а серьёзный фильм, а в том чтобы снять так, чтобы это было интересно ещё кому-нибудь кроме самого режиссёра и высоколобых критиков.

26.07.2016 09:14
- гость -

.07.2016 09:10
- гость -
Вы в жизни такие же, как в комментах?_____________Какие?

26.07.2016 09:51
- гость -

- гость - 26 июля 2016 г.
08:30
А кто назначил Кубрика самым главным режиссером 20 века?

Вот именно. Есть еще и Спилберг, и Хичкок, и Годар, и Феллини. Имя им легион, все решают субъективные пристрастия.

26.07.2016 10:08
Сумрачный гений

- гость - 26 июля 2016 г.
08:30 А кто назначил Кубрика самым главным режиссером 20 века?

Я, извините если что не так

26.07.2016 10:31
603

Самый главный фильм забыли упомянуть - съемку так называемой "посадки американцев на Луну"

26.07.2018 10:02
Дядька




Самый главный фильм забыли упомянуть - съемку так называемой "посадки американцев на Луну"

За что его (по некоторым данным) и прикопали.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
09:07
Алтайская певица выступит перед звездами шоу-бизнеса 0
08:30
Как правильно встречать Масленицу в каждый день недели: инфографика 1
08:05
Жарить с любовью. Суровый рецепт сырных рулетиков от мужчин amic.ru 2
07:40
Ученые назвали шесть долгосрочных осложнений после коронавируса 1
07:10
Быть Стэнли Кубриком: какие шедевры снял один из главных режиссеров ХХ века 15
06:42
Язык цветов в инфографике. Как правильно составить букет для своей женщины? 1
06:08
Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 7 марта 1
23:35
Такой день. "Двухэтажные" сугробы в Барнауле и заметенные трамвайные пути 1
22:36
Онемение рук или ног может быть симптомом опасных заболеваний 0
21:36
Песков прокомментировал слухи о новом повышении пенсионного возраста 4
20:30
Обидное падение оставило алтайскую лыжницу без медали на ЧМ 4
19:51
Алтайская сельчанка задолжала 300 тысяч рублей после звонка мошенников 3
19:20
Стало известно, какая погода будет 8 марта в Алтайском крае 0
18:49
Советские фильмы бесплатно покажут в барнаульском кинотеатре 0
18:22
В Бийске пятый день восстанавливают движение трамваев 4
17:50
"Блестит как стеклышко". Алтайская трасса покрылась коркой льда 3
17:29
В Госдуме предложили дать пенсионерам два льготных билета на поезд 2
16:57
Автобус слетел в кювет на Чуйском тракте в Алтайском крае 1
16:17
В Алтайском крае снижается число коек для больных ковидом 3
15:42
У кота Димы Билана выявили СПИД 3
15:13
Более 11 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
14:47
Алтайские полицейские на "Ниве" вытянули грузовик из сугроба 0
14:21
Спасатели вывели трех человек из горящей квартиры в Бийске 0
13:48
"Сугробы до второго этажа". Сибиряк приехал в Барнаул и очень удивился 11
13:10
Солнечное гало запечатлели над Барнаулом. Фото 2
12:42
Суд продлил домашний арест экс-замглавы алтайского Минстроя 1
12:14
Пропавшую девушку неделю ищут в Барнауле 2
11:45
Еще два человека с коронавирусом умерли в Республике Алтай 0
11:11
Оригинальные поздравления с 8 Марта 2
10:48
11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 11
10:02
В Барнауле открылись продовольственные ярмарки 6
09:40
Госавтоинспекция Барнаула объявила "охоту" на пьяных водителей 11
09:05
Стало известно о случаях мертворождения из-за коронавируса 4
08:40
Восьмое марта: ожидание и реальность 0
08:06
Ждали парковки, получили дом. Барнаульцы взбунтовались против соседней стройки 21
07:38
"Хор Турецкого", стендап и катание на коньках. Куда сходить в эти выходные в Барнауле 4
07:07
Клубничка на 8 Марта. Легкий и освежающий смузи по рецепту от мужчин amic.ru 0
06:34
Что нельзя делать во Вселенскую родительскую субботу и как правильно поминать близких 0
06:05
До +7 и мокрый снег обещают в Алтайском крае 6 марта 0
23:33
Такой день. Перекрытие трасс и нападение собаки на ребенка у школы 0
23:10
В России заработала первая пилотная сеть 5G 3
22:35
Минцифры опровергло отключение интернета у части россиян 1
22:08
В "Векторе" назвали сроки начала вакцинации "ЭпиВакКороной" 0
21:36
Группу кавказцев избили за то, что они станцевали лезгинку на проезжей части 7
21:10
Лучших операторов машинного доения выбрали в Алтайском крае 3
20:39
"ЭпиВакКорону" одобрили для вакцинации пожилых людей 0
20:04
Суд признал незаконным отказ в проведении митинга алтайскими коммунистами 5
19:39
МИД РФ заявил о готовности ответить на санкции со стороны США 4
19:02
Образование без ущерба бюджету: как сэкономить на онлайн-обучении 0
18:35
Владимир Путин "так или иначе" поздравит россиянок с 8 Марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.