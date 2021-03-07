Одного из самых великих режиссеров в истории кино – Стэнли Кубрика – не стало ровно 22 года назад. Он умер 7 марта 1999 года. За свою карьеру Кубрик подарил миру несколько шедевров, которые входят во все списки самых важных фильмов в истории кинематографа.

При этом для одной части зрителей этот режиссер казался всегда сложным, претензионным, другая же считает его автором, который открыл новые горизонты в области кинематографа. Вспоминаем, какие шедевры подарил миру Стэнли Кубрик.

"Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" (1964)

Первые фильмы Кубрик делал на собственные деньги и пожертвования друзей, а в 1954 году вместе с продюсером Джеймсом Б. Харрисом Кубрик организовал собственную кинокомпанию. После малобюджетного фильма "Поцелуй убийцы" (1955) и криминальной драмы "Убийство" (1956) вышел первый его масштабный фильм — "Тропы славы", где главную роль сыграл Кирк Дуглас. Именно он в 1960 году в качестве актера и одновременно исполнительного продюсера фильма "Спартак" пригласил Кубрика на место уволенного режиссера Энтони Манна. После фильма "Спартак" Стэнли Кубрик приобрел всемирную славу и мог браться за любые понравившиеся ему проекты. Так и получилось с картиной "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу", которая моментально приобрела культовый статус. Критик Роджер Эберт написал, что это лучший сатирический фильм, когда-либо сделанный. Сценарной основой фильма послужил роман "Красная Тревога", написанный бывшим капитаном авиации ВВС США Питером Джорджом.

Фильм стал прообразом антивоенных движений в поздних 1960-х годах. В фильме было показано в высшей степени скептическое отношение к военной политике США, которая считалась идеальной до момента выпуска фильма.

"2001 год: Космическая Одиссея" (1968)

На работу над следующим проектом Кубрик потратил около пяти лет. "Космическая Одиссея" — экранизация романа писателя Артура Кларка. Фильм моментально укрепил режиссера в качестве одного из самых влиятельных авторов Голливуда. "Космическая Одиссея" оказала влияние на весь жанр научно-популярного кино. Картина рассказывает о серии встреч людей с таинственными чёрными монолитами, воздействующими на ход человеческой эволюции. Первая состоялась на заре истории. Второй раз люди находят монолит на Луне в эпоху освоения человеком околоземного пространства. Сюжет фильма до сих пор вызывает много дискуссий, а великолепное использование классической музыки Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра" и вальс Иоганна Штрауса "Голубой Дунай" навсегда вошло во все киноучебники.

"Заводной апельсин" (1971)

Настоящую сенсацию вызвал и следующий фильм Кубрика — "Заводной апельсин" (1971) по одноименному сатирическому роману Энтони Бёрджеса. При этом сам Кубрик мечтал сделать фильм о Наполеоне Бонапарте, но этим мечтам так и не удалось сбыться. Фильм "Заводной апельсин" стал самым скандальным в фильмографии автора. Фильм был выпущен с рейтингом X (NC-17) на территории США, что вызвало значительные споры. А постер фильма был создан легендарным дизайнером Биллом Голдом. Главную роль сыграл Малколм Макдауэлл. "Заводной апельсин" из-за обилия секса и насилия был запрещен судом Великобритании с формулировкой "зло как таковое". Однако же часть зрителей и критиков приняли фильм с восхищением.

"Барри Линдон" (1975)

Следующий фильм Кубрика, вышедший в 1975 году, был адаптацией романа Уильяма Мейкписа Теккерея "Счастье Барри Линдона", также известного как "Барри Линдон", плутовского романа о приключениях и злоключениях ирландского игрока и авантюриста 18-го века.

"Живописное и точное по ритмическому рисунку зрелище эпохи наполеоновских походов, утверждавшее неминуемость победы времени и смерти над жизнью", – писал один из американских критиков после выхода фильма. Мартин Скорсезе назвал "Барри Линдона" любимой картиной, а Стивен Спилберг сравнил работу Кубрика с трехчасовой прогулкой по музею. Великое костюмное кино, в котором режиссер приблизился к мечте об экранизации наполеоновской эпохи.

"Сияние" (1980)

Возможно, самый страшный фильм в истории кино. Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который не очень любил прочтения книги Кубриком. Режиссер создал притчу о тайнах бытия и человеческой ненависти, сделанную в традициях готического романа. В главной роли снялся блистательный Джек Николсон. Для него это наряду с "Пролетая над гнездом кукушки" и "Китайским кварталом" одна из лучших ролей в кино.

"С широко закрытыми глазами" (1999)

Следующий фильм Кубрика "Цельнометаллическая оболочка" (1987) посвящен теме войны во Вьетнаме. Этот фильм вызвал противоречивые отклики у зрителей и критиков.

Последний фильм, снятый Стэнли Кубриком и соединивший превосходный актерский дуэт из Тома Круза и Николь Кидман, –"С широко закрытыми глазами" (1999). Он снимался в течение почти двух лет в обстановке секретности. Мнения о картине разошлись кардинально — от "совершенно невразумительной драмы" до "последнего шедевра ХХ века". После четырех дней с момента окончания работы над монтажом Стэнли Кубрик умер. После себя он оставил несколько шедевров и много нереализованных проектов. В частности, вышеупомянутый фильм о Наполеоне. В 2001 году Стивен Спилберг выпустил фильм "Искусственный интеллект", воплотив в жизнь давнюю мечту Кубрика, который навсегда останется одним из главных режиссеров в истории кино.