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Черный сентябрь: как Россия пережила самую масштабную серию терактов

, ИА "Амител"
Вспоминаем хронику событий одних из самых страшных дней в истории современной России

16 сентября 2019 года Волгодонск отмечает печальную годовщину: 20 лет со дня взрыва жилого дома. Это была целя серия террористических атак, проведенная в 1999-м году Москве, Волгодонске и Буйнакске. В результате взрывов жилых домов погибли 307 человек, более 1700 получили серьезные ранения. Amic.ru вспоминает хронику событий, которые многие называют черным сентябрем в российской истории.

Взрыв в Буйнакске

Серия взрывов в жилых домах в России началась с дагестанского города Буйнакска. 4 сентября 1999 года здесь был взорван пятиэтажный жилой дом по адресу ул. Леваневского (Шихсаидова), 3. В доме проживали семьи военнослужащих. Бандиты взорвали припаркованный рядом с домом грузовик ГАЗ-52, в котором находилось более 2700 килограммов взрывчатого вещества, изготовленного из аммиачной селитры и алюминиевого порошка. В результате были разрушены два подъезда жилого дома, 64 человека погибли, из них 23 — дети, 146 человек ранены. Второй грузовик с взрывчаткой, ЗИЛ-130, удалось обезвредить командиру инженерно-саперного батальона бригады возле госпиталя уже через два часа после первого взрыва.

Взрыв в Москве на улице Гурьянова

Взрыв на первом этаже девятиэтажного жилого дома № 19 на улице Гурьянова (район Печатники, юго-восток Москвы) произошёл 8 сентября 1999 года в 23 часа 59 минут. Два подъезда вследствие этого теракта были полностью уничтожены. Возникшая взрывная волна привела к серьезной деформации конструкций соседнего дома. По официальным данным, в результате взрыва погибли 100 человек, 690 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали. Как было установлено взрывотехниками, мощность взрывного устройства составила 350 килограммов в тротиловом эквиваленте. Первоначальная экспертиза, проведённая на месте взрыва, показала наличие частиц тротила и гексогена. Через несколько дней дома № 17 и № 19 были полностью уничтожены взрывотехниками, жителей переселили. 13 сентября 1999 года был объявлен днём национального траура по погибшим. В этот день во всех храмах российской столицы прошли заупокойные панихиды.

Позже в редакцию агентства "Интерфакс" позвонил неизвестный с кавказским акцентом, назвался представителем "Конфедерации освобождения Дагестана" и сообщил, что взрывы жилых домов — это месть за ведение боевых действий на территории Дагестана. В тот же день по телевидению был показан фоторобот Мухита Лайпанова, человека, взявшего в аренду помещение на первом этаже жилого дома, в котором произошёл взрыв. В 2000 году на месте взрыва на улице Гурьянова был установлен памятный знак в виде гранитного часовенного столба на постаменте с облагороженной территорией вокруг. К нему часто несут цветы и венки.

Взрыв в Москве на Каширском шоссе

 После взрыва на улице Гурьянова участковые милиционеры Москвы стали проверять весь нежилой фонд на своих территориях. Так, участковый Дмитрий Кузовов в числе прочих проверил восьмиэтажный дом № 6, корпус 3 по Каширскому шоссе. В этом доме был расположен мебельный магазин, который его владелец сдал в аренду человеку, представившемуся как Мухит Лайпанов, под склад сахара. При осмотре магазина Кузовов обнаружил мешки с сахаром, однако, поскольку он не знал, что террористы таким образом маскируют взрывчатку, то ничего не заподозрил. 12 сентября участковый пришёл к тому же дому с повторной проверкой, но в этот раз дверь магазина была заперта, а взламывать её в отсутствие владельца милиционер не мог. На следующий день, 13 сентября 1999 года, в 5 часов утра в этом доме произошёл мощный взрыв.

Погибли почти все жильцы дома – 124 человека, семеро получили ранения различной степени тяжести. Мощность взрыва на этот раз составила 300 килограммов в тротиловом эквиваленте. Президент России Борис Ельцин вызвал мэра Москвы Юрия Лужкова и потребовал в течение суток проверить все жилые дома. Были приняты беспрецедентные меры безопасности в Москве и других городах. Правоохранительные органы проверили все подвалы и чердаки, а многие горожане в течение нескольких месяцев вели круглосуточное патрулирование своих районов.

13 сентября руководитель одной из риелторских фирм узнал в фотороботе Лайпанова клиента, который снимал у них помещение под склад (на улице Борисовские Пруды под 14-этажным жилым домом). Риелтор сообщил об этом в ФСБ. Правоохранительные органы обнаружили на этом складе 50 мешков со взрывчаткой общим весом 2,5 тонны и шесть запрограммированных таймеров. По словам риелторов, Лайпанов вышел на их фирму по объявлению в газете и 3 сентября заключил договор об аренде. Было установлено, что документами на имя Лайпанова, который погиб в феврале 1999 года, пользовался карачаевец Ачемез Гочияев. Любопытно, что главный исполнитель самой масштабной серии терактов в России до сих пор находится в розыске.

Взрыв в Волгодонске

Последний взрыв произошел 16 сентября в городе Волгодонске Ростовской области. Рядом с девятиэтажным жилым домом № 35 по Октябрьскому шоссе взорвался грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. От взрывной волны была разрушена фасадная часть дома. Из завалов было извлечено 18 погибших, 1 человек умер в больнице, 89 человек госпитализированы, повреждено 37 близлежащих домов.

Владельцем грузовика являлся Аббаскули Искандер-оглы Искендеров, который и пригнал автомобиль к месту совершения взрыва. По его словам, трое кавказцев приобрели у него машину, загрузили ее якобы картофелем и попросили пригнать на это место, и только чудом он спасся, отойдя домой погреться, а не оставшись дежурить в ней в ночное время.

Выводы следствия

По данным следствия, теракты организовали и профинансировали руководители незаконного вооружённого формирования Исламский институт "Кавказ" Эмир аль-Хаттаб и Абу Умар. Эти теракты были направлены на массовую гибель людей с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти по ликвидации последствий нападения боевиков на Дагестан в августе 1999 года.

Основной силой группировки боевиков, которая нападала на Дагестан, были различные наемники и бойцы из других стран, все они были членами "Исламской международной миротворческой бригады", имеющей непосредственную связь с "Аль-Каидой". Все эти организации запрещены в России.

Специальная комиссия Ковалева

По инициативе, которую профинансировал Борис Березовский (на тот момент член партии "Либеральная Россия"), была создана специализированная комиссия, главная цель которой — детальное расследование обстоятельств терактов, произошедших в Волгодонске и Москве в 1999 году. В качестве главы этой комиссии был выбран депутат Государственной думы Сергей Ковалев. В 2003 году секретарь комиссии Ковалёва правозащитник Лев Левинсон заявил версию о причастности ФСБ ко всем взрывам. Утверждения о причастности власти, ФСБ и Бориса Березовского к взрывам озвучивал в своих статьях оппозиционный политолог Андрей Пионтковский. Сторонники этой версии полагают, что взрывы домов осуществили спецслужбы, чтобы обеспечить оправдание ввода войск в Чечню, поднять рейтинг Путина и обеспечить его избрание президентом России. Кстати, именно серия взрывов стала поводом для начала новой Чеченской войны.

Ликвидация Хаттаба

Уничтожение одного из главных российских террористов современности было приоритетным для российских спецслужб. Именно Хаттаб являлся связующим звеном между боевиками в Чечне и международными террористическими структурами. В августе и сентябре 1999 года совместно с главным террористом той эпохи Шамилем Басаевым организовал и возглавил вторжение боевиков на территорию Дагестана.

Первая информация о смерти Хаттаба появилась в прессе 11 апреля 2002 года. Представители ФСБ официально объявили о ликвидации Хаттаба 25 апреля 2002 года. Боевик был убит в результате специальной боевой операции спецслужб. Эту новость подтвердил помощник президента Сергей Ястржембский и министр обороны Сергей Иванов. Ликвидация Хаттаба по значению сопоставлялась с ликвидацией 21 апреля 1996 года Джохара Дудаева. Российский суд посмертно признал Хаттаба одним из заказчиков террористических актов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 году.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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