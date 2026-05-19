Сын основателя Mango задержан по подозрению в убийстве отца

71-летний предприниматель погиб в 2024 году при падении с обрыва

19 мая 2026, 18:31, ИА Амител

Магазин Mango в Москве / Фото: "2ГИС"

В Каталонии задержали Джонатана Андика по подозрению в убийстве своего отца — основателя сети магазинов одежды Mango Исака Андика, пишет "Коммерсант". 71-летний бизнесмен погиб в 2024 году при падении с обрыва. Изначально смерть рассматривали как несчастный случай, на этой же версии настаивает его сын.

По информации агентства TVE, Джонатана Андика доставили в следственный изолятор. В ближайшие часы он должен предстать перед судом. Представитель семьи Андика сообщил, что задержанный будет сотрудничать с властями. Какие-либо подробности дела пока неизвестны.

Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года при падении с обрыва в Барселоне. Он был на прогулке с сыном, который стал единственным свидетелем трагедии. Через несколько недель дело о смерти предпринимателя закрыли, но в марте 2025-го расследование возобновили. У полиции вызвали подозрения противоречивые показания наследника погибшего. Также выяснилось, что перед поездкой в горы он попросил телохранителя отца "оставить их наедине". Кроме того, девушка Джонатана Андика утверждает, что у него были "порою напряженные" отношения с отцом.

Исак Андик основал Mango в 1984 году. По данным на 2023 год, выручка компании составляла 3,1 млрд евро. Состояние Андика оценивалось в 4,5 млрд евро. Он входил в топ-5 богатейших людей Испании.