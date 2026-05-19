Как создать сайт при помощи искусственного интеллекта?

Несколько полезных советов для новичков

19 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHVf4T3

Женщина, работа, ноутбук / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Создание сайтов с помощью искусственного интеллекта (ИИ) сегодня требует минимальных затрат времени и сил. Процесс генерации происходит на основе определенных данных (тематика, название, контакты), при этом программа подбирает шаблон, тексты, картинки, а в некоторых случаях даже логотип и СЕО-настройки. Рассказываем, как создать сайт бесплатно , используя возможности ИИ.

Основные этапы создания сайта

Сегодня с помощью нейросетей можно создать полноценный сайт даже без навыков программирования и веб-дизайна. Достаточно подготовить текстовый запрос, продумать структуру и примерно понимать, как он должен выглядеть.

Основные этапы:

Анализ аудитории. Важно понять примерный возраст, потребности, интересы и местоположение потенциальных клиентов. Так проще предложить им то, что будет действительно интересно и актуально. Анализ конкурентов. Изучить другие сайты в нише можно также при помощи нейросети. Формирование контент-стратегии. На этом этапе нужно определить, как будет называться сайт (здесь в помощь — генератор названий ), какие разделы на нем появятся, что будет публиковаться или продаваться, какие инструкции, советы или полезные материалы смогут найти пользователи. Формирование структуры и внешнего вида сайта. С помощью ИИ можно создавать шаблоны страниц, подбирать цветовые схемы и шрифты, готовить изображения и иллюстрации. Внешний вид ресурса легко корректируется (для этого используют автоматизированный ИИ — генератор картинок ). Разработка контента. Нейросети помогают подготовить тексты для страниц, описания товаров и услуг, заголовки, подводки, инструкции и другие материалы. Программирование. ИИ может сгенерировать код, подсказать готовые решения и помочь собрать базовые элементы сайта. Тестирование и оптимизация ресурса. Готовый сайт нужно проверить: удобно ли им пользоваться, корректно ли работают кнопки, формы, ссылки и страницы. Публикация. После проверки сайт размещают в интернете и открывают для пользователей.

Далее остается вести работу по продвижению и поддерживать стабильность работы ресурса. В этом также может помочь искусственный интеллект.

Кому подойдет

ИИ может помогать в создании разных типов сайтов, например:

новостной портал;

блог, созданный для публикации контента;

лендинг (продающий одностраничный ресурс);

сайт-визитка (простой ресурс с информацией о себе, примерами работ, формой заявки);

интернет-магазин.

Чтобы сайт был полезным и работал на результат, важно заранее подготовить основу. Для этого нужно проанализировать аудиторию, продумать продукт — товары или услуги, а также решить технические вопросы: выбрать хостинг, подключить сертификаты безопасности, настроить защиту персональных данных и другие важные элементы.

Некоторые нейросети предлагают собственный хостинг, но чаще всего он рассчитан на ограниченное число посетителей. Поэтому перед запуском стоит оценить, сколько пользователей будет заходить на сайт и какую нагрузку он должен выдерживать.

АО "Точка"

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