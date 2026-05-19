Депутаты предложили поощрять отличников путевками в лагеря

За золотую медаль нужно доплачивать 5 тысяч рублей, считает Сергей Миронов

19 мая 2026, 10:44, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: из архива amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости выступил с инициативой поощрять школьников-отличников бесплатными путевками в детские лагеря, а учителей, подготовивших стобалльников и победителей олимпиад, — федеральными выплатами.

«Я считаю, что отличные успехи в школе тоже должны поощряться, причем на федеральном уровне. Например, если ребенок на отлично закончил учебный год, он должен получать бесплатную путевку в детский лагерь, наша фракция разрабатывает такую инициативу», — сказал Миронов.

По его словам, за золотую медаль, помимо отдыха, стоит ввести и федеральную выплату — хотя бы 5 тысяч рублей.

«Не такие большие деньги, но пусть это будет награда именно за учебу в школе, за полученные знания, а не просто за зубрежку к ЕГЭ», — отметил парламентарий.

Миронов добавил, что меры поощрения необходимо распространять не только на детей, но и на педагогов. Он напомнил, что в некоторых регионах уже есть выплаты для стобалльников и победителей олимпиад, но единицы премируют золотых медалистов.