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Депутаты предложили поощрять отличников путевками в лагеря

За золотую медаль нужно доплачивать 5 тысяч рублей, считает Сергей Миронов

19 мая 2026, 10:44, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: из архива amic.ru
Детский лагерь / Фото: из архива amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости выступил с инициативой поощрять школьников-отличников бесплатными путевками в детские лагеря, а учителей, подготовивших стобалльников и победителей олимпиад, — федеральными выплатами.

«Я считаю, что отличные успехи в школе тоже должны поощряться, причем на федеральном уровне. Например, если ребенок на отлично закончил учебный год, он должен получать бесплатную путевку в детский лагерь, наша фракция разрабатывает такую инициативу», — сказал Миронов.

По его словам, за золотую медаль, помимо отдыха, стоит ввести и федеральную выплату — хотя бы 5 тысяч рублей.

«Не такие большие деньги, но пусть это будет награда именно за учебу в школе, за полученные знания, а не просто за зубрежку к ЕГЭ», — отметил парламентарий.

Миронов добавил, что меры поощрения необходимо распространять не только на детей, но и на педагогов. Он напомнил, что в некоторых регионах уже есть выплаты для стобалльников и победителей олимпиад, но единицы премируют золотых медалистов.

«Что касается поощрения стобалльников и призеров олимпиад, правильно, что регионы вводят такие выплаты. Но нужно поощрять и учителей, которые подготовили этих ребят. Такие выплаты педагогам тоже есть в ряде регионов, но их надо закреплять в федеральном законодательстве», — подытожил политик.

       

Комментарии 9

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Гость

10:58:22 19-05-2026

Сергей Север - Лагеря

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Гость

11:10:41 19-05-2026

Ну да. Слово "Лагеря" чё-то фу...

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Гость

11:11:07 19-05-2026

трудовые лагеря ждут

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Медведь-шатун

11:40:36 19-05-2026

В 90 случаев из 100 преподаватели к успехам учеников ни имеют никакова отношения!!!, это родители, репетиторы и упорство самих учеников! В школе сейчас не учат!....

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Гость

12:58:12 19-05-2026

Опять этот "солнечный" депутат...

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Кхм...

13:17:58 19-05-2026

На свиданку, на свиданку, на свиданку
Еду
В лагеря́...
😁

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Гость

13:22:55 19-05-2026

Не, спасибо, путевку не надо в лагеря нам.

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Гость

16:58:14 19-05-2026

Лагеря, лагеря, от Находки до Мурманска.
Дорогая страна, ты как раненый зверь (с)

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Гость

17:29:47 19-05-2026

Гость (16:58:14 19-05-2026) Лагеря, лагеря, от Находки до Мурманска.Дорогая страна, ... "Это было, было..."( "Позапрошлая песня")
Стихи- Р. Рождественского
Музыка-О. Фельцмана
Исполнитель- И. Кобзон

Старенькие ходики,
Молодые ноченьки...
Полстраны- угодники
Полстраны- доносчики.

На полях проталинки,
дышит воля вольная...
Полстраны- этапники
Полстраны- конвойные.

Лаковые туфельки
Бабушкины пряники
Полстраны- преступники
Полстраны- охранники.

Лейтенант в окно глядит
Пьёт- не остановится...
Полстраны уже сидит
Полстраны- готовится.( 1973г.)

Авторы и исполниель - люди из того поколения, которое помнит те времена, а не то, что современные "поклонники" великого вождя, которые знают о тех временах лишь по сказкам пропаганды.

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