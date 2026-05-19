Сибирские ученые запатентовали новое средство от устойчивого стафилококка

Разработка на основе эндолизина разрушает бактериальные биопленки и эффективна там, где классические антибиотики бессильны

19 мая 2026, 13:33, ИА Амител

Ученые, наука /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН запатентовали антибактериальную композицию на основе эндолизина — фермента, который вирусы-бактериофаги используют для разрушения клеточной стенки бактерий. Средство предназначено для лечения раневых инфекций, вызванных устойчивыми штаммами стафилококка, сообщает ТАСС.

Почему это важно

Массовое и бесконтрольное применение антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве привело к появлению бактерий с множественной лекарственной устойчивостью, в том числе стафилококков. В этих условиях ученым приходится искать принципиально новые подходы к лечению инфицированных ран.

В чем суть разработки

В основе композиции — рекомбинантный эндолизин, который эффективен против одного из штаммов стафилококка и способен разрушать бактериальные биопленки. Это важное преимущество перед классическими антибиотиками, которые в таких случаях часто бессильны.

Помимо эндолизина, в состав вошли:

пропандиол — увлажняет кожу и помогает активному веществу растворяться и проникать в рану;

хлорид цинка — снимает воспаление и ускоряет заживление;

буферный раствор — поддерживает оптимальный уровень кислотности, чтобы компоненты не теряли свои свойства.

Как прошли испытания

Композицию проверили на самках мышей с гнойными ранами, зараженными двумя штаммами стафилококка. Чем выше была концентрация эндолизина, тем эффективнее средство боролось с бактериями. У мышей, получавших лечение, падение веса прекращалось уже через сутки после начала терапии, а затем масса тела восстанавливалась. В контрольной группе без лечения снижение веса продолжалось шесть суток.