Эпидемиолог Онищенко предупредил о цикличности Эболы и серьезности новой вспышки

Во время предыдущей эпидемии инфекция унесла более 11 тысяч жизней, а летальность составила 41%

19 мая 2026, 08:46, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Новая вспышка лихорадки Эбола, зафиксированная в Африке, подтверждает пугающую закономерность: опасная инфекция возвращается каждые 10–12 лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«То, что происходит сейчас, — подтверждение закономерностей, за которыми мы наблюдаем на мировом уровне. Последняя крупная вспышка была зафиксирована в 2014 году. Прошло более десяти лет. В этом есть определенная цикличность», — пояснил ученый.

Онищенко напомнил, что 12 лет назад официально зарегистрировали 28 тысяч случаев заражения, причем вирус был занесен в США, Великобританию, Испанию, Мали и Италию. Тогда погибло 11 тысяч человек, а летальность составила 41%. После этого эпидемия пошла на спад, но теперь болезнь вновь заявила о себе.

«Это достаточно серьезная заявка, и пренебрегать ею не нужно», — подчеркнул эпидемиолог.

Он также отметил, что вирус легко передается от человека к человеку, но защититься можно. Для этого достаточно соблюдать правила гигиены, избегать контактов с больными людьми и животными, а также временно отказаться от поездок в страны, где наблюдается подъем заболеваемости Эболой.