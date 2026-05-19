В Покровке проект "Заботливые соседи" помогает одиноким пенсионерам

Координатор Лариса Ягофарова связывает нуждающихся с теми, кто может помочь и словом, и делом

19 мая 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHN7jSq

Проект "Заботливые соседи" / Фото: Инна Волкова

В селе Покровка Первомайского района Лариса Ягофарова стала связующим звеном между одинокими пенсионерами и теми, кто готов помочь. Она работает координатором проекта "Заботливые соседи", который поддерживает Фонд Тимченко. Но для нее это не просто общественная нагрузка, а привычный уклад жизни.

Помощь рядом

В Покровке Ларису Ягофарову знают многие. Она помнит, у кого закончились дрова, кто давно не выходил на улицу, кому нужны лекарства, а кого важно поздравить с днем рождения.

На первый взгляд задача координатора проста — понять, кому нужна помощь, и найти тех, кто может ее оказать. На деле это постоянная связь с людьми и ответственность за конкретные ситуации. Одному пенсионеру нужен разговор, другому — продукты, третьему — слесарь или несколько человек для работы по дому.

Часто в помощь включается семья Ларисы. Муж садится за руль, дети помогают донести пакеты, а бытовые просьбы решают вместе.

Проект "Заботливые соседи" / Фото: Инна Волкова

Доверие села

Всего в проекте "Заботливые соседи" работают девять координаторов. Это люди, которые не ждут решения сверху, а сами ищут, к кому обратиться. Они связываются с главой села, договариваются с соседями, подключают местный ФАП и пансионат "Покровский".

У координаторов нет особых ресурсов, но есть главное — доверие жителей. В Покровке знают: если Лариса Ягофарова взялась за дело, то помощь найдут.

За полгода проект помог жителям сел проще говорить о помощи и поддерживать тех, кто рядом. В Покровке появилась "Карта заботы", а также регулярные пары "сосед — подопечный". Благодаря этому одинокие люди видят, что могут обратиться за поддержкой, а соседи понимают, кому и чем могут помочь.

Для Ларисы Ягофаровой такая работа не выглядит чем-то необычным. По ее словам, раньше люди именно так и жили — знали соседей, замечали чужую беду и не проходили мимо. Сейчас проект помогает вернуть эту привычку в повседневную жизнь.

АНО "Поколения", ИНН 2222902116

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