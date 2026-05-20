Эксперт объяснила, кому положена повышенная зарплата за работу в майские праздники

Сдельщики, почасовики и сотрудники на окладе получат двойную оплату за фактически отработанные часы

20 мая 2026, 07:34, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Специалисты на окладе, а также работники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком могут рассчитывать на повышенную зарплату в мае, если они трудились в праздничные дни. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.

«Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам; работникам, получающим оклад», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что двойная оплата начисляется за фактически отработанные часы. Конкретные размеры выплат компании могут устанавливать сами — через коллективные договоры, локальные акты или трудовые договоры.

«По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит», — отметила Шестерякова.

Привлечение к труду в праздники оформляется письменным распоряжением работодателя и, как правило, требует письменного согласия сотрудника.