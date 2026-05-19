В России суд обязал мать погибшей девочки выплатить компенсацию жене виновника ДТП

Как оказалось, по закону это допустимо

19 мая 2026, 17:17, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Челябинске супруга виновника ДТП Олега Каширина, в результате которого погибла 11-летняя девочка, получит компенсацию от матери погибшего ребенка, сообщает НТВ.

«Бывший муж Кашириной был за рулем, он виновен в том, что школьница погибла, а его собственная дочь осталась инвалидом. Водитель отсидел свой срок и сейчас выплачивает компенсацию семье, которой причинил горе. А его бывшая жена фактически отберет все, что успел выплатить Каширин», — отмечает издание.

ДТП произошло шесть лет назад. Бывший полицейский превысил скорость и врезался в машину, которая ехала по встречной полосе. 11-летняя дочь Ксении Кондратовой погибла на месте.

Как установили эксперты, на автомобиле Каширина стояли разные шины, что сильно ухудшило сцепление с дорогой. Мужчину приговорили к двум годам условно, что возмутило Ксению. Она обжаловала решение, в итоге суд отправил виновника ДТП на три года в колонию общего режима, впрочем, через полтора года он вышел по УДО.

Ксения добилась компенсации в 2,5 млн рублей от виновника ДТП, однако за пять лет получила только 300 тысяч рублей. И вот жена Каширина потребовала с матери погибшей девочки материальную компенсацию — более 1 млн рублей.

Как оказалось, по закону это допустимо. Дочь виновника ДТП находилась с ним в машине и получила серьезные травмы. Мать решила требовать деньги на лечение со второго участника ДТП.

Суд снизил претензии до 350 тысяч рублей. В итоге Ксения фактически должна отдать то, что получила за гибель дочери в ДТП, в котором она не виновата.