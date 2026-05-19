НОВОСТИПроисшествия

В России суд обязал мать погибшей девочки выплатить компенсацию жене виновника ДТП

Как оказалось, по закону это допустимо

19 мая 2026, 17:17, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Челябинске супруга виновника ДТП Олега Каширина, в результате которого погибла 11-летняя девочка, получит компенсацию от матери погибшего ребенка, сообщает НТВ.

«Бывший муж Кашириной был за рулем, он виновен в том, что школьница погибла, а его собственная дочь осталась инвалидом. Водитель отсидел свой срок и сейчас выплачивает компенсацию семье, которой причинил горе. А его бывшая жена фактически отберет все, что успел выплатить Каширин», — отмечает издание.

ДТП произошло шесть лет назад. Бывший полицейский превысил скорость и врезался в машину, которая ехала по встречной полосе. 11-летняя дочь Ксении Кондратовой погибла на месте.

Как установили эксперты, на автомобиле Каширина стояли разные шины, что сильно ухудшило сцепление с дорогой. Мужчину приговорили к двум годам условно, что возмутило Ксению. Она обжаловала решение, в итоге суд отправил виновника ДТП на три года в колонию общего режима, впрочем, через полтора года он вышел по УДО.

Ксения добилась компенсации в 2,5 млн рублей от виновника ДТП, однако за пять лет получила только 300 тысяч рублей. И вот жена Каширина потребовала с матери погибшей девочки материальную компенсацию — более 1 млн рублей.

Как оказалось, по закону это допустимо. Дочь виновника ДТП находилась с ним в машине и получила серьезные травмы. Мать решила требовать деньги на лечение со второго участника ДТП.

Суд снизил претензии до 350 тысяч рублей. В итоге Ксения фактически должна отдать то, что получила за гибель дочери в ДТП, в котором она не виновата.

Место аварии / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

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НОВОСТИОбщество
ДТП суд
       

Комментарии 8

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Гость

17:26:30 19-05-2026

Не перестаю восхищаться нашей системой правосудия.

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Гость

17:38:06 19-05-2026

Там ещё не всё принято... Будут новые разбирательства

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Гость

17:41:35 19-05-2026

В Питере глухонемого приговорили к штрафу за выкрикивание лозунгов. Инвалид предоставил медицинские документы в суд, что он не может говорить и слышать, но судью это не смутило.

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Паскаль

23:19:27 19-05-2026

Гость (17:41:35 19-05-2026) В Питере глухонемого приговорили к штрафу за выкрикивание ло... это тоже самое если суд осудит паралитика слепо-глухо-немого за износилование несовершеннолетней.

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Гость

17:44:32 19-05-2026

Девочка конечно пострадала, но виновным выбрали не того водителя. Еёшный папашка-палицай так же управлял источником повышенной опасности, он и должен платить.

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Гость

19:01:39 19-05-2026

Каков режим, таков при нём и "суд":
Жируя, оба кривдою живут!

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Это что за законы?

20:59:38 19-05-2026

Может, там во время дтп мимо проходил кто-то побогаче, может, чиновник какой. Нет ли законв, чтобы он и оплачивал им всем всё, заодно и за папашку отсидел? Ну, вдруг, вытащили же бред бредовый откуда-то. А почему жену преступника нельзя заставить платить своей дочери? Или бабушек-дедушек. Убили ребенка и заставили платитть семье убийцы...офигеть, если не сказать другим словом.

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Гость

11:10:49 20-05-2026

Компенсацию? Пулями можно отдать?

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