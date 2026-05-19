Такой день. Внимание Михалкова к плато Укок и новый Союз садоводов

О главных событиях на Алтае за 19 мая

19 мая 2026, 23:59, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Садово-огородная пора в Алтайском крае уже стартовала, а в 2026 году она, вполне вероятно, будет не просто жаркой, но и в какой-то мере политизированной. В регионе появилась новая общественная организация "Союз садоводов Алтая", намеренная объединить владельцев участков в СНТ и повести их на борьбу с распространенными, по мнению руководства объединения, проблемами этой сферы.

Народный артист России Никита Михалков посвятил значительную часть нового выпуска программы "Бесогон ТВ" плато Укок, ЮНЕСКО, международным экологическим организациям и, как он считает, попыткам ограничить развитие Сибири. В программе "Если караул устал. Что дальше?" режиссер заявил, что под экологическими лозунгами международные структуры якобы блокируют проекты, которые могли бы усилить экономическое влияние России в Азии. В частности, через территорию Республики Алтай, считает Михалков, можно было бы протянуть газопровод в Китай, а также построить крупные проекты, которые помогли бы развиваться России.

В Барнауле утвердили 26 мая днем проведения последних звонков, сообщили в городском комитете по образованию.

Для выпускников эта дата не окончание учебы, а переход к экзаменам. Основной их период в 2026 году начнется позже обычного: 1 июня — для 11-х классов, 2 июня — для 9-х.

В Барнауле подработка есть у 25% трудоустроенных жителей, причем в дополнительном доходе больше всего нуждаются представители социально значимых и финансовых профессий, сообщил сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

ЛДПР в Алтайском крае требует провести срочную экспертизу фасадов зданий на главных улицах Барнаула. Поводом послужило падение штукатурки с одного из домов на проспекте Ленина в минувшие выходные.

Алтайский край в 2026 году стал одним из востребованных регионов для одиночного отдыха, следует из результатов совместного опроса сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" и исследовательской компании "Тибурон".