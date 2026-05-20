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В Москве резко вырос спрос на книги об устройстве государства и стоицизме

Москвичи активно "ищут ответы на экзистенциальные (и не только) вопросы"

20 мая 2026, 08:15, ИА Амител

Книги. Саморазвитие / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Книги. Саморазвитие / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве в январе — мае 2026 года продажи философских книг выросли почти на 30% год к году, пишет Telegram-канал "Осторожно, Москва".

«Жители столицы чаще всего читают: "Государь" Макиавелли, а также Марка Аврелия и Луция Аннея Сенеку», — говорится в публикации.

Как отмечает канал, москвичи "ищут ответы на экзистенциальные (и не только) вопросы". Устройство общества волнует почти половину жителей столицы, вопросами "Кто я?" и поиском смысла жизни задаются порядка 46%, далее идут этические различия добра и зла, а также познание мира.

Доля москвичей, считающих филологию самой полезной наукой для понимания современности, в 1,5 раза больше, чем в среднем по стране, — 23,8% против 15,6%, а историю и обществознание, наоборот, меньше, чем остальных граждан.

Москва Россия Статистика литература
       

Комментарии 2

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гость

09:44:39 20-05-2026

ой, да студенты интересуются для написания рефератов

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Мимопроходящий

11:24:58 20-05-2026

Неужели депутаты госдумы заинтересовались?? Да нет, не может быть..

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