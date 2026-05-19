Число жертв новой вспышки лихорадки Эбола в Конго достигло 118 человек

В провинциях Итури и Северное Киву выявлено 435 предполагаемых случаев заражения

19 мая 2026, 14:46, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Новая вспышка лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго уже унесла жизни почти 120 человек. По предварительным данным, число жертв достигло 118, заявил официальный представитель правительства страны Патрик Муйяйя. Его слова передает ТАСС.

«Команды наших специалистов выявляют предполагаемые случаи заражения. На сегодняшний день мы насчитываем 118 смертей. Эти случаи по-прежнему изучаются с целью установить, действительно ли они связаны с вирусом», — сказал Муйяйя на пресс-конференции.

По его словам, в провинциях Итури и Северное Киву зафиксировано 435 предполагаемых случаев заражения. Представитель правительства призвал граждан сохранять спокойствие и строго соблюдать меры профилактики.

Первые тревожные сигналы из эпицентра вспышки — провинции Итури — поступили 5 мая. Спустя девять дней конголезские медики идентифицировали возбудителя — вирус Эбола-Бундибугио. В ДРК и соседней Уганде немедленно объявили о вспышке лихорадки. В ночь на 17 мая ВОЗ признала эпидемию в этих двух странах международной чрезвычайной ситуацией.